​Оказали поддержку

Стоит отметить, что за последние 5 лет число детей в этом учреждении заметно снизилось благодаря тому, что находятся добрые граждане, берущие их на патронатное воспитание. И это не может не радовать. А ведь несколько лет назад таких ребятишек было больше сотни. Часть малышей находилась еще в одном здании, которое сегодня уже закрыто.

Посетил глава региона также новогоднее мероприятие в ТЦ «Мега-Актобе», в котором приняли участие более 50 детей из многодетных и малообеспеченных семей. Поздравил Бердыбек Сапарбаев и постояльцев областного дома престарелых. В подарок он преподнес им телевизор.