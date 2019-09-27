​Оказали помощь

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Марат Сейтказиев

В Восточном Казахстане в результате ДТП с участием пассажирского автобуса трое пассажиров получили травмы.

Авария произошла рано утром 25 сентября на 812-м километре трассы Алматы – Усть-Каменогорск, недалеко от села Айгыржал Аягозского района. Автобус, перевозивший 21 пассажира, среди которых 14 человек из Монголии, перевернулся. Как сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития, предварительная версия – водитель уснул за рулем.

С места ДТП в Аягозскую центральную районную больницу доставили 13 человек, по информации областного управления здравоохранения, травмы получили трое. У одного пассажира диагностирован перелом ключицы, у второго – кисти руки. Обоим наложили гипс и направили на амбулаторное лечение. Еще одна пассажирка получила закрытый перелом бедра. В связи с тем что женщина беременная, ее госпитализировали в больницу Аягоза.

Автобус прошел техосмотр, участок дороги, где произошла авария, оборудован необходимыми дорожными знаками.

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