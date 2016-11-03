​Оказались не готовы

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ
фото из архива пресс-центра Актобе-акпарат

И об этом говорят много нареканий от населения. Остался недоволен работой службы и глава региона Бердыбек Сапарбаев. Он лично проверил готовность предприятий-подрядчиков, которые отвечают за очистку улиц областного центра в зимний период. Городским властям дано поручение составить четкий график их работы и наладить контроль за выполнением.

В целом за очисткой общих дорог и тротуаров в Актобе протяженностью 647 километров несут ответственность 14 подрядных организаций. На сегодня с началом снегопада ими мобилизовано 240 единиц специальной техники. Как заверили подрядчики, ныне на сто процентов готовы 86 грузовых автомашин, 60 единиц снегоочистительной техники, 18 пескоразбрасывателей, 32 грузопогрузчика.

Насколько это так, конечно, испытает коммунальную службу приближающаяся зима. Она, по прогнозам синоптиков, обещает быть ранней и долгой.

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