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​Оказана реальная помощь
Ольга ЛЬВОВА, Астана

Как сообщила пресс-служба ГП РК, глава ведомства прибыл в регион для подведения итогов реализации проекта «Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету». На встрече с общественностью, которая состоялась с участием акима области Бердыбека Сапарбаева, Генпрокурор еще раз напомнил о ключевых направлениях проводимых мероприятий, основная цель которых заключалась в содействии решению проблемных вопросов жителей региона в различных сферах. Населению была оказана социальная, финансовая, медицинская, идеологическая и другая помощь.

Жакип Асанов, подчеркивая особую значимость нового формата взаимодействия госорганов с населением, отметил, что наработанный положительный опыт станет основой для внедрения такого комплексного подхода в других регионах республики.

В течение месяца члены межведомственной группы, работая по семи направлениям, провели 2,6 тыс. мероприятий, которыми был охвачен каждый шестой житель региона. Профилактический осмотр прошли 14 899 школьников. Ведущие врачи научных центров и клиник Астаны, Алматы осмотрели более 9,6 тыс. граждан. Трудоустроены 123 безработных.

В рамках поездки Ж. Асанов также побывал в Хромтауском районе области, где состоялась его встреча с общественностью.

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