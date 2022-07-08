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Оказать помощь в восстановлении работы фарфорового завода попросил руководство региона сенатор Владимир Волков

Сенатор Владимир Волков посетил город Қонаев, где обсудил с активом, депутатами областного и городского маслихатов основные положения конституционной реформы, направленной на качественную трансформацию политической системы страны.

 «Утвержденные на республиканском референдуме поправки затрагивают треть статей Конституции. В первую очередь, реформа направлена на укрепление системы защиты прав и свобод человека, расширение участия граждан в политических процессах, повышение транспарентности и эффективности властных институтов», - отметил Владимир Волков.

Обращаясь к представителям правоохранительных органов, сенатор отметил, что общество ждет от правоохранительной и судебной систем реальных изменений, подчеркнув, что не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям.

В своем выступлении сенатор Владимир Волков также рассказал о законотворческой деятельности Парламента. В частности, о принятых  законодательных  актах, направленных на усиление социальной защиты казахстанцев и дальнейшее социально-экономическое развитие страны. Владимир Волков подчеркнул, что для реализации обновленных норм Конституции и других инициатив Президента страны потребуется внести изменения в более чем 20 законов.

«Как отметил Глава государства самое главное богатство Нового Казахстана – это его народ, а нашей главной целью является создание условий для счастливой жизни людей, ведь каждый гражданин должен ощутить на себе плоды политических перемен и экономического роста» - сказал депутат.

Кроме того, сенатор ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов регионе.  Так, он посетил рыбопромышленный комплекс для выращивания морской рыбы с целью ее реализации в Казахстане и за рубежом. Далее депутат побывал на строящемся развлекательно-оздоровительном комплексе.

В ходе поездки поднимались и вопросы, касающиеся фарфорового завода.  Сенатору сообщили, что предприятие в настоящее время не работает. Однако, депутата заверили, что его руководством подана заявка на предоставление кредита в сумме 570 млн тенге. В свою очередь, Владимир Волков попросил акима региона оказать всестороннюю помощь и поддержку в этом вопросе, так как восстановление работы завода позволить создать дополнительные рабочие места и развивать отечественный продукт.

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