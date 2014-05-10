Оказать всеобъемлющую поддержку

Сенатор обратилась к главе Кабмина по поводу жителей Атбасарского района, пострадавших от паводка. Как известно, паводковые ситуации возникали в этом регионе и ранее, но ситуация нынешнего года явилась настоящим стихийным бедствием, которого ранее в истории района не было. Из-за обилия осадков, выпавших зимой, и резкого потепления разлилась не только река Жабай – в населенные пункты хлынула вода из степи – 460 млн. кубов.

В результате под водой оказались более 500 домов жителей Атбасара, поселка Заречный, сел Борисовка, Покровка, Смирновка, Садовое. Потеряли годами нажитое имущество более 1,5 тыс. человек, 18 улиц разрушены.

Сегодня независимой экспертной комиссией на предмет оценки ущерба идет обследование домов, оказавшихся в зоне паводка. Уже обследовано 488 домов, выявлено, что 17 полностью разрушены, 164 являются аварийными и непригодными для проживания, 307 требуют ремонта, часть из них капитального.

Благодаря поддержке Главы государства жителям пострадавшего района оказывается необходимая помощь. В Атбасаре плотно работало Министерство по чрезвычайным ситуациям во главе с министром Владимиром Божко, город посетил первый вице-премьер Бакытжан Сагинтаев, обещано выделение на первых порах 500 млн. тенге из республиканского бюджета. Большую работу проводит руководство области, района по переселению жителей, оказанию им материальной помощи, открыт благотворительный фонд, поступают средства и продукты от жителей Акмолинской и других областей. Пострадавшему населению выплачивается единовременная социальная помощь в размере 25 МРП. Принимаются меры по стабилизации эпидемиологической ситуации.

Вместе с тем, отмечается в запросе С. Джалмагамбетовой, устранение последствий паводка – это широкомасштабная работа. Она предполагает строительство нового жилья вместо разрушенного и аварийного, ремонт пострадавшего, но подлежащего ремонту жилья, реконструкцию разрушенных дорог в Атбасаре, ремонт школы, выплату пострадавшим пособий. Уже сегодня имеется потребность в строительстве 200 квартир. Надо параллельно решать вопросы возведения дамб по защите от паводка, ремонта мостов и принимать другие меры, предназначенные для недопущения впредь подобного бедствия. Предварительная стоимость необходимых работ оценивается в 2,4 млрд. тенге. Специалисты высказывают предложение, что в перспективе целесообразно переселение жителей из постоянно затапливаемого района Атбасара в менее безопасный район.

«Обращаемся к Правительству с просьбой помочь до конца решить проблемы, связанные со стихийным бедствием, и выделить необходимые средства для устранения его последствий», – говорится в запросе.

Поводом для второго депутатского запроса С. Джалмагамбетовой стали письма и многократные обращения многодетных матерей, награжденных подвеской «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Известно, что одной из серьезных проблем нашей страны является маленькая численность населения при огромной территории. Как говорят эксперты, только для экономической независимости государства и решения масштабных задач, поставленных Президентом страны, необходимо увеличить численность населения хотя бы до 25 млн. человек.

Рост рождаемости детей – задача наиважнейшая, и ее выполняют в основном многодетные матери. В Казахстане при поддержке Главы государства принимается ряд мер морального и материального стимулирования рождения детей и многодетности. Вместе с тем мер поддержки многодетных семей недостаточно. Для многодетной семьи главными условиями нормальной жизни являются обеспеченность жильем, трудоустроенность отца семейства, социальная поддержка детей не только до года, льготное устройство детей в дошкольные учреждения.

Как отмечает в своем запросе сенатор, самым важным вопросом для многодетной семьи является жилье. Арендовать дом или отдельную квартиру им не по карману, отдельные комнаты не предоставляются в аренду из-за большой семьи. Вот и приходится им ютиться в бараках, времянках или на дачах, далеких от элементарных удобств, удаленных от школ, садиков.

Кроме того в законах имеется несоответствие. В Законе РК «О государственных наградах» многодетные матери, награжденные подвеской «Алтын алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», обеспечиваются жилой площадью по установленным нормам в первую очередь. Однако в Законе «О жилищных отношениях» данные категории лиц – многодетные матери, награжденные подвеской «Алтын алқа», – относятся к социально уязвимым слоям населения, и жилье предоставляется им в порядке очередности.

Это несоответствие порождает многочисленные обращения. Было бы правильно, если бы многодетные семьи, нуждающиеся в жилье, где матери награждены «Алтын алқа» и «Күміс алқа», имели льготы по первоочередному получению жилья. В Казахстане всего 245 936 таких многодетных семей. Причем не все они являются нуждающимися в жилье и не все социально уязвимые.

Между тем законами РК предоставляется жилищная помощь малообес­печенным семьям, если доходы не позволяют платить за коммунальные услуги, за содержание своего жилья или арендную плату за пользование жильем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. «Но где вы видели, чтобы местные акиматы арендовали для нуждающихся многодетных семей частные квартиры? А ведь если мы предоставляя жилищную помощь, помогаем оплачивать свое жилье, то почему не помогаем жилищными пособиями многодетным семьям, не имеющим его, для аренды квартир? Правительству надо проработать этот вопрос. Ведь многодетные семьи, не имеющие своего жилья, находятся в более сложной ситуации, чем те, кто имеет это жилье», – считает С. Джалмагамбетова.

Кроме того, по ее мнению, особой проработки требует вопрос трудо­устройства членов многодетных семей, особенно единственных кормильцев. В программе «Занятость-2020» это должно найти свое место. Надо продумать льготные кредиты для ведения семейного бизнеса многодетной семьи.

Еще одна проблема многодетных матерей – выделяемые только до года государственные пособия по уходу за ребенком. Многодетные мамы, особенно с маленькими детьми, не могут выйти на работу после года, и семье с 6–7 детьми на зарплату одного кормилица прожить трудно. «Есть выплаты женщине, имеющей четырех и более детей до 18 лет, и составляют они всего 4,16 МРП, или 7 400 тыс. тенге. На что это хватит: на питание, одежду, учебники, оплату школьных сборов? Причем, если одному из четырех детей исполняется 18 лет, выплаты всей семье прекращаются. А как остальных несовершеннолетних детей довести до 18 лет?» – спрашивает в своем запросе сенатор, выразив мнение, что эти вылаты в размере 4,16 МРП должны идти на каждого ребенка и до достижения им совершеннолетия, а если учится в вузе, то до его окончания, а возможно, и увеличить выплаты хотя бы вдвое.

Также С. Джалмагамбетова считает, что дети из многодетных семей, особенно те, у которых мамы награж­дены «Алтын алқа», «Күміс алқа», должны получать бесплатное место в дошкольном учреждении или платить символическую плату.

«Решение этих и других вопросов будет способствовать утверждению в обществе социальной справедливости по отношению к тем, кто решает важную государственную задачу – увеличение числа работоспособных казахстанцев, исполнителей Стратегии «Казахстан-2050», – резюмировала сенатор.

Адия КЕНЖЕГУЛОВА