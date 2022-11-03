Фото: polisia.kz
Общество

Секс-притон ликвидировали в Усть-Каменогорске

Елисеева Екатерина
корреспондент

В городе Усть-Каменогорске в салоне боди-массажа оказывались интимные услуги, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области. 

"Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП ВКО в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументировали факт сводничества в одном из салонов города Усть-Каменогорска, где работники под видом общего массажа оказывали интимные услуги эротического характера, именуемые боди-массажем", – говорится в сообщении полиции. 

Стоимость услуг варьировалась от 15 до 20 тысяч тенге.

Стражи порядка изобличили 39-летнего администратора заведения, которая находила клиентов с помощью интернет-сайтов. 

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество". Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

Вместе с ней также были задержаны 4 работника салона в возрасте от 18 до 31 года, которые приехали из другого города на "заработки". Назначены соответствующие экспертизы.

 

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