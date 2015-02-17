Океан превращается в мусорку Свежий выпуск 729 Гук Дмитрий

К такому выводу пришла группа американских ученых-океанологов, опубликовавших результаты исследования в журнале Science. Проанализировав различные статистические данные, специалисты подсчитали, что каждый год в 192 странах мира появляется в общей сложности 275 млн. тонн пластикового мусора, из которых примерно 3% попадает в моря и океаны. Такого количества пакетов, бутылок, оберток, игрушек и прочих мелких предметов достаточно для того, чтобы, сложив их в стандартные магазинные мешки для продуктов, полностью заставить ими береговую линию всех материков и островов на планете.

Чтобы изменить ситуацию, эксперты, как сообщает ТАСС, предлагают развивать индустрию уборки и переработки мусора, в том числе с помощью финансовой поддержки со стороны правительств и международных организаций.



Сумма увеличится вдвое

Япония намерена выделить 15,5 млн. долларов помощи на повышение мер по борьбе с терроризмом в странах Ближнего Востока и Африки, сообщает РИА Новости.

Как заявил вчера журналистам глава МИД Японии Фумио Кисида, об этом решении будет официально объявлено в ходе Международного антитеррористического саммита, который пройдет в Вашингтоне 18–19 февраля. Заявленная главой японского внешнеполитического ведомства сумма вдвое превышает размер помощи, о которой Кисида заявлял в январе, передает агентство Киодо.

После того как боевики группировки «Исламское государство» казнили захваченных в заложники журналиста Кэндзи Гото и предпринимателя Харуну Юкаву и пригрозили «устроить резню везде, где бы ни находились японцы», официальный Токио усиливает меры для обеспечения безопасности своих граждан как в самой стране, так и за ее пределами.



Экономики падают, дивиденды взлетают

В прошлом году акционерам 1 200 крупнейших мировых компаний были выплачены 1,167 трлн. долларов в качестве дивидендов, говорится в отчете Global Dividend Index инвестиционной компании Henderson Global Investors. Рост по сравнению с 2013 годом составил 10,5%.

Самый большой вклад в увеличение выплат по дивидендам, как сообщает РБК, внесли американские фирмы, акционеры которых получили на 52 млрд. больше, чем в 2013 году.

В относительном исчислении самыми привлекательными оказались акции британских компаний, доходы по дивидендам с которых выросли на 31%, до 135 млрд. долларов. Акционеры, державшие акции компаний, представляющих развивающиеся рынки, получили всего 114 млрд., что на 12% меньше, чем в 2013 году.

11% всех выплат пришлось на 10 компаний при том, что 20 крупнейших фирм выплатили 18% всех дивидендов. В частности, 20% всех платежей акционерам в Великобритании сделал телекоммуникационный гигант Vodafone. Среди других крупных плательщиков называются нефтяная корпорация Shell, банки China Construction Bank и HSBC, а также технологические компании Apple и Microsoft. С другой стороны, горнодобывающие структуры в 2014 году сокращали размеры дивидендов, отмечает Henderson.



Волонтеров регулярно избивают

С марта прошлого года в Гвинее ежемесячно происходит около десяти нападений на волонтеров Красного Креста, которые работают в районах распространения вируса Эбола. Об этом сообщили в женевской штаб-квартире Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП).

Специалисты называют БВВЭ «болезнью прикосновений». Эбола передается при прямом контакте с кровью, через инфицированные поверхности и медицинские инструменты. Наиболее типичный способ заражения – похоронные ритуалы.

Волонтеры пытаются донести до местных жителей разработанные Всемирной организацией здравоохранения правила «безопасных похорон». Однако нередко их подвергают оскорблениям и избивают.

Всего с начала эпидемии Эбола в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне умерли 9 353 человека, 23 182 заразились.



По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП