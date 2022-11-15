Оклеветанный, но не сломленный

Билеты на очередную постановку Туркестанского музыкально-драматического театра раскупили за несколько дней до премьеры.

Репертуар театра пополнился спектаклем о судьбе Магжана Жумабаева – деятеля движения «Алаш», замечательного казахского поэта, публициста, педагога, одного из основателей новой казахской литературы.

Спектакль «Магжан» поставлен по пьесе молодого драматурга Алмаса Нусупа. Автор идеи постановки – художественный руководитель театра Айнур Копбассарова, режиссер-постановщик – признанный европейский режиссер Давиде Ливермор.

Известные артисты – заслуженные деятели Казахстана Еркебулан Дайыров, Карабалин Сагызбай, Алимхан Мырзахан, лауреат молодежной премии «Серпер» Зарина Кармен, Али Марат, Айгерим Кайраткызы – и артисты туркестанского теат­ра своей эмоциональной игрой смогли рассказать зрителям о сложной судьбе Магжана Жумабаева, жизнь которого трагичес­ки оборвалась.

– Наш театр – один из самых молодых в стране, – говорит Айнур Копбассарова. – Большинство актеров, играющих роли в новом спектакле, также молодые люди. И вполне можно сказать, что идея Магжана Жумабаева «Я верю в молодежь» находит свое продолжение на сцене Туркестанского музыкально-драматического теат­ра. Молодежь – наша путеводная звезда, которая ведет в будущее. Поддержка молодежи гаранти­рует жизнеспособность и стойкость государства.

Публика с замиранием сердца сопереживала происходящему на сцене, молодому Магжану Жумабаеву, влюбленному в жизнь и стремящемуся помочь своему народу. Вспоминалась и удивительная поэзия Магжана, где нашли отражение и высокие чувства, и любовь к родной земле, и глубокие размышления, и социальные проблемы. Он вошел в историю как человек, исповедующий просветительское, национально-освободительное, демократическое направления развития государства. За свои убеждения он заплатил своей жизнью. Какие только наветы не прозвучали в его адрес – от обвинений в национализме и пантюркизме до самолюбования и созерцания…

В спектакле «Магжан» затронуты темы просвещения, борьбы за права народа, любви и дружбы, голода, обрушившегося на казахскую степь в начале 20-х годов прошлого столетия. Достоверность фактов обеспечило сотрудничество при работе над постановкой с академиком НАН РК, доктором исторических наук, алашоведом, профессором Мамбетом Койгелдиевым.

– Для нас было большой честью рассказать об истории Казахстана в такие тяжелые времена, – сказал Давиде Ливермор. – Особенность проекта в том, что мы показали эту историю глазами поэта. Мы раскрыли Магжана Жумабаева не только как творчески одаренного человека, но и как общественного деятеля. Труппа работала с энтузиазмом, ей понравилась пьеса. Хочу отметить, что туркестанский театр всегда выбирает произведения, которые говорят об историях людей.

Давиде Ливермор подчеркнул, что при работе не было никаких барьеров, включая языковые. Ведь когда человек говорит душой, все понятно. Таков язык искусства. Режиссер также отметил высокий уровень профессионализма актеров Туркестанского музыкально-драматического театра и приглашенных артистов из других театров Казахстана.