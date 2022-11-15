Оклеветанный, но не сломленный

Билеты на очередную постановку Туркестанского музыкально-драматического театра раскупили за несколько дней до премьеры.
Репертуар театра пополнился спектаклем о судьбе Магжана Жумабаева – деятеля движения «Алаш», замечательного казахского поэта, публициста, педагога, одного из основателей новой казахской литературы.
Спектакль «Магжан» поставлен по пьесе молодого драматурга Алмаса Нусупа. Автор идеи постановки – художественный руководитель театра Айнур Копбассарова, режиссер-постановщик – признанный европейский режиссер Давиде Ливермор.
Известные артисты – заслуженные деятели Казахстана Еркебулан Дайыров, Карабалин Сагызбай, Алимхан Мырзахан, лауреат молодежной премии «Серпер» Зарина Кармен, Али Марат, Айгерим Кайраткызы – и артисты туркестанского театра своей эмоциональной игрой смогли рассказать зрителям о сложной судьбе Магжана Жумабаева, жизнь которого трагически оборвалась.