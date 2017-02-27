​«Окна» и «форточки» для бизнеса

В ходе слушаний обсуждены вопросы законодательного обеспечения защиты прав и интересов бизнеса, а также взаимодействие Национальной палаты предпри­нимателей «Атамекен» и государства в этой сфере». В своем вступительном слове председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что одним из главных приоритетов объявленной Главой государства Третьей модернизации Казахстана является кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды.

– Наша главная задача – создание эффективной и благоприятной среды для развития бизнеса, гармонично сочетающей интересы как государства, так и предпринимателей, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Спикер напомнил, что в развитых странах поддержка предпринимательства выражается в предоставлении технологий, соответствующей экономической информации, стимулировании инновационных видов деятельности. В нашей стране, убежден Касым-Жомарт Токаев, также следует обратить внимание на развитие производственного, высокотехнологичного бизнеса. Именно на такое предпринимательство должна быть направлена и господдержка, которая должна предусматривать более привлекательные условия для тех, кто занимается производством.

В выступлении была высказана положительная оценка намерению Правительства упростить Налоговый кодекс, сделать его простым и удобным для предпринимателей.

– Такую работу Сенат законодательно поддержит, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Спикер призвал неукоснительно соблюдать положения Конституции о неприкосновенности частной собственности, которая может подвергаться принудительному отчуждению только в исключительных случаях, предусмотренных законом.

Конституционные гарантии, по словам спикера, ставят заслон всевозможным переделам бизнеса и имущества, повышают уверенность предпринимателей в необходимости развития и расширения собственного бизнеса, способствуют повышению благоприятного инвестиционного климата в нашей стране.

– Если правонарушение, в том числе уголовное преступление, не связанно с предпринимательской деятельностью, то собственность должна оставаться неприкосновенной. Преступник должен нести наказание за конкретное преступление. Его собственность, в том чис­ле бизнес и имущество, не может становиться предметом дележа посторонними лицами. Какой-либо двусмысленности тут быть не должно, коль мы живем в правовом государстве, – подчеркнул спикер.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед парламентариями задачу в рамках реализации недавнего Послания Президента продолжить законодательную работу по декриминализации преступ­лений в экономической сфере и снятию санкций за правонарушения в предпринимательской сфере. Это касается и пересмотра статьи Уголовного кодекса о лжепредпринимательстве, которая на деле слишком широко трактуется, нанося ущерб интересам большого круга предпринимателей.

Особое внимание в выступлении председателя Сената было уделено пропаганде предпринимательства среди населения.

– Мы должны со студенческой скамьи, даже со школы, начать обучать основам предпринимательства, выстроив систему бизнес-образования. Необходимо решительно устранять препятствия для занятия молодежью предпринимательством, сделать все возможное, чтобы ведение бизнеса стало привлекательным, престижным и доступным, – отметил он.

Спикер подверг критике затягивание решения вопроса о создании «одного окна» по предоставлению услуг как иностранным инвесторам, так и отечественным предпринимателям.

– Вместо «одного окна» появляются дополнительные «окна», присутствует и межминистерская волокита. Зарубежные инвесторы пока не чувствуют внимательного, заинтересованного отношения к себе, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Как известно, НПП «Атамекен» уже стал своеобразным мостом между государством и предпринимательством. Председатель правления НПП Аблай Мырзах­метов определил ряд ключевых направлений, развитие которых способно в значительной мере решить существующие в сфере проблемы. Первое направление – это налогообложение. По мнению Аблая Мырзахметова, в этой сфере необходимо совершенствовать налоговое администрирование, оптимизировать налоговые льготы.

– Сегодня нужен трезвый, объек­тивный анализ этих сфер. Налоговые меры должны работать именно на привлечение инвестиций, развитие производственного сектора, приоритетных секторов для отечественной экономики и бизнеса, – сказал он.

Еще одно направление – это снижение доли участия государства в экономике.

– Более 600 сфер, в которых государственные и квазигосударственные предприятия могли бы заниматься различными видами хоздеятельности, сократили в конце 2015 года в два раза. Сейчас их более 300. Но мы считаем, что эту работу надо продолжать, – считает Аблай Мырзахметов.

Говоря о повышении доступнос­ти финансов, он отметил, что бизнес, особенно на селе, испытывает нехватку доступных средств для развития.

Важно и повышать эффективность мер господдержки. Аблай Мырзахметов предложил открыть своеобразное единое «окно» Правительства для бизнеса, создав электронные базы данных по земле, недрам, инфраструктуре, правовой информации.

В ходе слушаний ряд проблем во взаимодействии надзорных органов и бизнес-среды озвучил замес­титель Генерального прокурора Марат Ахметжанов. Он высказал необходимость внести изменения в статью о лжепредпринимательстве в УК РК. По его словам, в Уголовном кодексе в статье о регистрации жалоб об укрытии преступлений не была учтена индивидуальность экономической сферы.

– Если эта норма привела в результате к сокращению числа укрытых преступлений в общеуголовном процессе, то для экономических преступлений фактически мы подвергли бизнес криминализации. Прикрыв «форточку» для укрытия преступлений, мы широко распахнули «ворота», куда ринулись все – фискалы, служба экономических расследований. Буквально каждое сообщение и заявление об укрывательстве являлось поводом для регистрации преступления, что за собой вело комплекс следственно-оперативных мероприятий, таких как приостановление расчетных счетов, обыс­ки, выемки, а это, кроме того, еще потеря деловой репутации, никто не хочет иметь дело с бизнесменом, который находится в орбите уголовного преследования, – сказал Марат Ахметжанов.

Изменение этой нормы, констатирует заместитель Генпрокурора, фактически привело к ущемлению прав предпринимателей. Он также отметил, что порядка 82% требований санитарно-эпидемиологической службы в области пожарной безопасности возможно сократить.

– Некоторые требования являются порой смешными. Их невыполнение ведет в ряде случаев к приостановлению бизнеса. Сейчас предприниматели не могут ничего сделать против таких требований, потому что закон на стороне чиновников. Мы предлагаем сократить некоторые требования, которые не дают свободно дышать и работать предпринимательству, – подчерк­нул Марат Ахметжанов.

В свою очередь о том, как само государство борется за права предпринимателей, рассказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов. По его информации, в отношении руководителей государственных органов, допус­тивших нарушения, в 2016 году составлено 46 протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы, привлечено к дисциплинарной ответственности 41 должностное лицо.

По словам главы МНЭ, только четыре госоргана при проведении проверок в прошлом году совершили 2 231 правонарушение, из них 49% связаны с не указанием в актах о назначении проверки проверяемых требований, 35% – с ненадлежащим составлением актов о результатах проверки, 7% – с проведением проверок без вручения либо несвоевременного вручения акта о назначении проверки. Кроме того, по словам министра, имели место случаи, когда госорганы необоснованно отказывали в выдаче разрешений, требуя непредусмотренные законодательством документы, нарушали установленные сроки рассмотрения заявлений и утверж­дения регламентов государственных услуг.

В ходе слушаний выступили также министр финансов Бахыт Султанов, председатель правления ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Ульф Вокурка, заместитель акима Карагандинской области Маргулан Карибеков, исполнительный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Нау­мов, председатель наблюдательного совета Alageum Electric Сайдулла Кожабаев.

Принявшие участие в дискуссии сенаторы поставили перед докладчиками ряд вопросов.

Сенатор Дарига Назарбаева обратила внимание руководства Минис­терства национальной экономики на сложности процедур экспертизы и согласования проектов в рамках ГЧП, а также предложила ввести жесткие механизмы регулирования торговых надбавок на сельскохозяйственную продукцию и лекарства. Также сенатор считает, что развитием экспорта и соответствующей поддержкой бизнеса может вполне заняться и НПП.

– Сегодня благодаря внешней политике Президента и его договоренностям со многими государствами, которые представляют для нас стратегический экономический интерес, все двери в принципе открыты. И почему бы самой Национальной палате предпринима­телей не заняться дальше развитием экс­портных маршрутов и поддержкой бизнеса именно в этой части, – сказала Дарига Назарбаева.

Парламентарии также задали представителям НПП «Атамекен» и госорганов вопросы, касающиеся различных аспектов функцио­нирования палаты, деятельности отечественного бизнеса и его социальной ответственности.

Ульф Вокурка, председатель правления ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов»:

– Послание Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» придает важный импульс не только для ­иностранных инвесторов, которые ведут свой бизнес здесь, в Казахстане, но и для отечественных предпринимателей. Потому что каждая из обозначенных задач – это новые разработки, новые инвестиционные возможности, способ создавать рабочие места и новые возможности зарабатывать и таким образом укреп­лять казну.

Нас, как бизнес-ассоциацию крупнейших 35 иностранных инвесторов в ­Казахстане, связывает вот уже четыре года тесное и многогранное сотрудни­чество с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Наши обоюдные усилия направлены на совершенствование инвес­тиционного климата и на легкость ведения бизнеса в стране.

Руководство Казахстана уделяет большое внимание улучшению инвестиционного климата. Главой государства на 28-м пленарном заседании совета был поддержан пакет стимулов для создания более благоприятных условий по привлечению иностранных инвесторов, в частности транснациональных компаний, для участия в инвести­ционных проектах с высокой добавленной стоимостью в Казахстане. На данный момент Правительство рассматривает ряд мер для улучшения конкурентоспособности страны по привлечению иностранных инвестиций, включая улучшение визового режима и введение норм стабильности контрактов и законодательства для инвесторов.

Станислав Наумов, исполнительный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций, президент Российской ассоциации по связям с общественностью:

– Я в течение нескольких лет весьма активно сотрудничаю с казахстанским бизнес-сообществом, а именно с Нацио­нальной палатой предпринимателей «Атамекен», по инициативе которой в мае 2015 года был создан Деловой совет Евразийского экономического союза, ставший площадкой для обсуждения и решения проблем и барьеров бизнеса государств – членов союза.

Казахстанская практика работы с бизнесом, а именно наличие организации, законодательно уполномоченной на консолидацию мнений бизнеса в лице НПП, имеет огромное количество преиму­ществ в условиях активно меняю­щегося рынка. Так, в других странах ЕАЭС периодически имеют место ситуации, когда крупные представители бизнеса не могут найти компромиссного решения и отсутствует «третейский судья», способный не только решить эту проблему на уровне предприятий, но и донести ее до Правительства страны.

На сегодня в рамках Делового совета ведется работа по совершенствованию процедуры ОРВ союза, обеспечения транзита, проработки вопросов создания кооперационных цепочек, определения направлений развития сотрудничества с КНР.