Долгая дорога к звездам

Этот уникальный телескоп, как впрочем и сама обсерватория «Ассы-Тургень», стал невольной «жерт­вой» развала Советского Союза. Дело в том, что прибор готовился к запуску еще в начале 90-х годов, но наступивший экономический и политический кризис не дал закончить работы.

Так, в бездействии, и простоял этот дорогостоящий комплекс больше 20 лет. И лишь в нынешнем году телескоп был расконсервирован, проведен сложнейший комп­лекс работ по восстановлению его электромеханической части и очистке зеркала. Кроме того, телескоп был адаптирован к современной системе управления и передачи данных, прошел тестовые испытания, и наконец-то на нем начались работы по изучению дальнего космоса.

Надо сказать, что добраться до обсерватории «Ассы-Тургень», расположенной на высокогорном плато на высоте 2 750 м над уровнем моря, не так-то просто – дорога длиной почти в 40 км проходит по узкому Тургеньскому ущелью, зимой ее порой заваливают снежные лавины, летом размывают небольшие селевые потоки и перекрывают камнепады. Но работающие в обсерватории астрономы – народ, настолько увлеченный звездами, что подобные земные «мелочи» их мало беспокоят, – они изучают космос и, если надо, терпеливо ждут, когда путь на «большую землю» будет снова расчищен. А еще они понимают – из комфортного городского офиса не заглянуть в глубины космоса, для этого нужны особые условия.

Заповедное место для строительства обсерватории предложил знаток этих мест, сотрудник нашего института Константин Саламахин. Он заметили интерес­ную закономерность: на плато Ассы даже после пасмурного дня наступает ясная ночь. К тому же оно расположено на высокогорье, в стороне от больших городов, над которыми всегда висит дымка.

А здесь необычайно яркие звез­ды, это связано с уникальной прозрачностью воздуха – вот второе достоинство места. Третье преимущество плато Ассы, тоже важное для наблюдений, – самая малая турбулентность воздуха, а значит, и незначительное «дрожание» звезд.

В общем, «Ассы-Тургень» – единст­венная обсерватория в Казахстане с идеальным астроклиматом. Ее строительство началось еще 40 с лишним лет назад, в 1975 году. Потребность в этом возникла, потому что обсерватория на Каменском плато, попавшая в тесные объятия города, оказалась «засвеченной» его многочисленными огнями. А кроме того, к ней добрался городской смог, что резко ограничило параметры и качество астрофизических наблюдений.

Поэтому «Ассы-Тургень» и подхватила эстафету от первой алматинской обсерватории, созданной еще в военные 40-е годы. Постоян­ные наблюдения в Ассы-Тургеньской обсерватории начались в 1981 году, когда был установлен и отлажен метровый телескоп немецкой фирмы «Цейс». В конце 80-х годов предполагалась установка и полутораметрового рефлектора АЗТ-20. Уже были подняты купол и здание обсерватории, а вот на монтаж самого телескопа финансирования не хватило: помешал развал СССР. К 1991 году были возведены две башни телескопов, гос­тиничный блок и запущен в строй метровый телескоп. А установка и монтаж полутораметрового телескопа заморожены.

Астрономическая триада

Как рассказал инженер обсерватории Максим Кругов, Астрофизический институт имеет три обсерватории, которые заполняют долготный пробел между обсерваториями Европы и Азии.

Первая обсерватория, как уже было сказано, расположена на Каменском плато. Кстати сказать, с ее помощью в 1969 году на менисковом телескопе системы Максутова была открыта комета, получившая позже название Чурюмова – Герасименко. Она стала первым такого рода объектом, на который был отправлен космический аппарат «Розетта». Изучение этой кометы позволило ученым получить уникальную информацию, приоткрывающую тайну зарождения нашей Солнечной системы.

Вторая обсерватория – Тянь-Шаньская с корональной станцией – находится в горах, в 30 км от города, на Большом Алматинском озере. Наличие здесь двух автоматизированных метровых телескопов системы «Карл Цейс» и связи через Интернет позволяет участвовать в различных международных проектах.

И третья обсерватория, о которой уже было рассказано, это «Ассы-Тургень». По словам Максима Кругова, преимущество этой обсерватории еще и в том, что на плато, где она расположена, практически нет пыли – кругом альпийские луга и трава по пояс.

– А если нет пыли, мы можем спокойно работать в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах, что значительно расширяет наблюдения. А если к этому добавить еще и черноту неба, то таких обсерваторий в мире не так уж и много. Если взять по Северному полушарию, то, может быть, в какой-то степени альтернативой нашей обсерватории является обсерватория «Майданак» в Узбекистане. Правда, у них большое количество пыли в атмосфере, и они не могут уходить в ультрафиолетовые и инфракрасные диапазоны. Но мы всегда рады сотрудничать с ними, потому что некоторые объекты можно вести от одной обсерватории к другой, что сейчас очень востребовано в мировой астрономии, – пояснил инженер.

Машина времени

Что же касается полуметрового телескопа, то он расположен в алюминиевом куполе на высоте 11-этажного дома, так как около земли Солнце греет почву, и приземный слой создает турбулентность. С помощью такого уникального прибора астрономы могут совершать своеобразные путешествия во времени.

– Чем глубже мы проникаем в космос, тем дальше уходим от современного момента, потому что, наблюдая отдаленные объекты, такие, например, как квазары, мы уходим почти на 13 миллиардов лет назад. На основе полученной информации можно формировать модель развития той или иной звез­ды и на практике увидеть, что же такое термоядерные реакции, которые в современной физике разработаны только теоретически. В прошлом году, например, мы вели наблюдение за «белым карликом». Это массивная звезда, обладающая огромной плотностью, которая сжалась до размера карликовой планеты. Так вот мы видели, как одна из планет, попав в поле притяжения этой звезды, была разорвана на кусочки. В средствах массовой информации этот «белый карлик» был назван «звездой-убийцей».

Но это достаточно редкое явление, а вот гамма-всплески у нас регистрируются практически каждые три дня. Причем пока еще не совсем понятно их происхождение, возможно, они возникают в результате слияния нейтронных звезд, – считает Максим Кругов.

Кстати сказать, если раньше, во времена простейших телескопов, когда не было современных средств связи, астрономы изучали небо визуально, разглядывая его в окуляр телескопа, то сейчас все кардинально изменилось: наблюдения ведутся дистанционно – телескоп соединен с компьютером и спектрографом, куда и подается изображение изучаемого участка неба.

И, как сказал Максим Кругов, если на земле будут даже тысячи больших телескопов, они все равно не смогут покрыть безбрежный космос, в котором миллиарды объектов. Сейчас в мире создаются гигантские 39-метровые телескопы, которые в состоянии заглянуть в сверхглубокий космос, в те уголки Вселенной, в которые никто из землян еще не заглядывал. Но такие телескопы – удовольствие очень дорогое, поэтому, чтобы создавать подобные сверхсовременные комп­лексы, необходимо объединение ученых и стран.

Кстати сказать, со своим полутораметровым телескопом Казахстан сможет участвовать в уникальном международном проекте Всемирной космической обсерватории «Ультрафиолет», позволяющем в ультрафиолетовом диапазоне наблюдать процесс рождения «горячих» звезд. Проект призван также решать задачи, связанные с изучением темной материи, что крайне важно для современной науки.

KazSat под присмотром

В «Ассы-Тургень» три телескопа. Они включаются каждую чистую ночь, которых, к счастью, здесь предостаточно. Ведущий научный сотрудник Астрофизического института Александр Серебрянский рассказал о работе и назначении метрового телескопа, также работающего в обсерватории.

– Этот телескоп предназначается для наблюдения объектов околоземного пространства, где работают спутники геостационарной зоны, а также имеется скопление космического мусора. Почему это важно? Дело в том, что сейчас у Казахстана два своих спутника – KazSat-2 и KazSat-3, которые обеспечивают мобильную и другие виды современной связи. Это стратегически важные объекты, поэтому что государство не может существовать без собственных средств связи, поэтому эти объекты находятся под постоянным наблюдением. То есть мы смотрим, нет ли в зоне их нахождения посторонних объектов, ведь сейчас околоземная орбита очень плотно «населена», на ней порядка двух тысяч объектов. При этом надо учитывать и тот факт, что Казах­стан расположен в так называемой точке равновесия, наиболее благоприятной для локализации геостационарных объектов. Поэтому получается, что они всегда «висят» над нами, хотя движутся со скоростью порядка 3 километров в секунду на расстоянии 36 тысяч километров от поверхнос­ти Земли, двигаясь синхронно с вращением самой планеты.

Но есть одна проблема – иногда путь таких объектов меняется под влиянием каких-то космических возмущений. И нам важно проследить, чтобы они не вошли в зону удержания наших казахстанских спутников и не перекрыли им дорогу. Если «чужой» объект начинает приближаться к нашим спутникам, мы передаем информацию в Республиканский центр космической связи, и движение спутников KazSat корректируется, чтобы избежать столкновения.

Как сказал директор Астрофизического института Асылхан Бибосинов, время одиночек в астрономии давно прошло, космос изучать и осваивать можно только сообща. Вот и казахстанские обсерватории плотно сотрудничают с научными центрами России, США, Германии, Италии, Японии, Китая и других стран.

И хотя астрономия – наука весьма дорогая (только расходы на оборудование для самого маленького телескопа в «Ассы-Тургень» составили более 150 тыс. долларов), Астрофизический институт готовит на рассмотрение Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности инвестиционный проект, в рамках которого, помимо гостиницы, в обсерватории «Ассы-Тургень» должен появиться еще один мощнейший телескоп с диаметром зеркала 3,6 м.

– Это расширит угол обзора всех наблюдаемых объектов. Такой телескоп займет важную географическую позицию, что необходимо не только для Казахстана, но и для всего мира, – пояснил Асылхан Бибосинов.

Некоторые могут задать вопрос: зачем тратить огромные деньги, чтобы смотреть на небо, ведь проб­лем и на Земле хватает?

А смотреть на звезды надо хотя бы для того, чтобы понять, кто мы, откуда, что ждет нас в будущем.