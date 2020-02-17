​Окно в мир

Проект реализован в рамках программы «Рухани жаңғыру», инициированной Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Цель – представить миру дос­тижения в области отечественной литературы. В антологии вошли избранные произведения литераторов, написанные в эпоху независимости и завое­вавшие популярность среди читателей.

Открывая мероприятие, Государственный секретарь РК, председатель Национальной комиссии по реализации прог­раммы «Рухани жаңғыру» Крымбек Кушербаев отметил, что перевод и распространение лучших образцов казахской литературы на шести языках ООН в нашей истории осуществлены впервые. Антологии, включающие произведения 60 авторов, доставлены во все крупнейшие библиотеки, университеты и исследовательские центры 93 стран.

Тираж каждого сборника составляет 10 тыс. экземпляров. Издания на английском языке распространены в 18 англо­язычных странах, на арабском – в 22 государствах Ближнего Востока и Африки, на испанском – в Испании и 20 странах Латинской Америки, на китайском – во всех регионах КНР, на русском – в 14 странах, на французском – в 17 государст­вах Европы и Африки.

– Главная задача заключалась в обеспечении качественного перевода произведений. Для этого в шести странах были выбраны наиболее авторитетные издатели и самые опытные специалисты, работающие в сфере художественного перевода, – подчеркнул Крымбек Кушербаев.

В рамках проекта иностранные переводчики и издатели посетили нашу страну, обсудили различные аспекты художественного перевода с авторами. Это позволило максимально приблизить его к оригинальному тексту и обеспечить качество.

Председатель правления Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет считает, что для всего писательского сообщества страны издание антологий – знаковое историческое событие, которое не могло бы произойти без поддержки государства.

От лица молодого поколения казахстанских поэтов высказался первый заместитель председателя правления СП РК Акберен Елгезек. По его словам, только за последние 4 года Союз писателей провел 4 международных мероприя­тия, в том числе для популяризации отечественной литературы в мире. Он также высказал надежду, что проект найдет свое продолжение, и в будущем в новую антологию войдет еще больше произведений молодых казахских авторов. В данный сборник вошли его стихи философского содержания, которые заинтересовали французских и испанских издателей.

– В составе казахстанской делегации мне довелось принимать участие в презентации этого двухтомника в Великобритании, Франции и России. Не раз приходилось слышать мнение литературных критиков из этих стран, что благодаря антологиям они открыли для себя уникальный духовный мир казахов, – подчеркнул он.

Свое удовлетворение проделанной работой высказал известный писатель и драматург Дулат Исабеков. По его словам, мы являемся свидетелями исторического события, вдохновляющего творческих людей.

– Я встречался с переводчиками. Не скрою, это была мечта казахских писателей, которую мы вынашивали с советских времен: познакомить зарубежного читателя с лучшими образцами отечественной литературы, – отметил Дулат Исабеков.

Вместе с тем писатель высказал ряд предложений. Он считает, что без рекламы казахской литературе трудно выйти на международный рынок. Для участия во всемирных книжных ярмарках необходимы немалые средства, и было бы неплохо, если бы поддержку оказало государство.

Лауреат Международной премии им. М. Шолохова Сабит Досанов считает, что издание антологий на шести языках ООН – большое событие в культурной жизни Казахстана. Это доброе начинание Первого Президента – Нурсултана

Назарбаева, которое продолжает Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Сабит Досанов убежден, что писатель должен быть ближе к народу, чаще встречаться со своей читательской аудиторией, это является источником вдохновения для рождения новых произведений.

Сборники казахской литературы вошли в международную библиографическую систему WorldCa, которая охватывает крупные библиотечные фонды. Примечательно, что от представителей стран и организаций, получивших антологии, поступило более 100 благодарственных писем. В том числе их направили Президент Франции Эммануэль Макрон, министр образования Великобритании Гэвин Уильям­сон.

Проект реализован общественным фондом «Национальное бюро переводов» по заказу Минис­терства культуры и спорта РК.