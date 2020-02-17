Свежий выпуск
​Окно в мир
Айгуль Турысбекова

Проект реализован в рамках программы «Рухани жаңғыру», инициированной Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Цель – представить миру дос­тижения в области отечественной литературы. В антологии вошли избранные произведения литераторов, написанные в эпоху независимости и завое­вавшие популярность среди читателей.

Открывая мероприятие, Государственный секретарь РК, председатель Национальной комиссии по реализации прог­раммы «Рухани жаңғыру» Крымбек Кушербаев отметил, что перевод и распространение лучших образцов казахской литературы на шести языках ООН в нашей истории осуществлены впервые. Антологии, включающие произведения 60 авторов, доставлены во все крупнейшие библиотеки, университеты и исследовательские центры 93 стран.

Тираж каждого сборника составляет 10 тыс. экземпляров. Издания на английском языке распространены в 18 англо­язычных странах, на арабском – в 22 государствах Ближнего Востока и Африки, на испанском – в Испании и 20 странах Латинской Америки, на китайском – во всех регионах КНР, на русском – в 14 странах, на французском – в 17 государст­вах Европы и Африки.

– Главная задача заключалась в обеспечении качественного перевода произведений. Для этого в шести странах были выбраны наиболее авторитетные издатели и самые опытные специалисты, работающие в сфере художественного перевода, – подчеркнул Крымбек Кушербаев.

В рамках проекта иностранные переводчики и издатели посетили нашу страну, обсудили различные аспекты художественного перевода с авторами. Это позволило максимально приблизить его к оригинальному тексту и обеспечить качество.

Председатель правления Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет считает, что для всего писательского сообщества страны издание антологий – знаковое историческое событие, которое не могло бы произойти без поддержки государства.

От лица молодого поколения казахстанских поэтов высказался первый заместитель председателя правления СП РК Акберен Елгезек. По его словам, только за последние 4 года Союз писателей провел 4 международных мероприя­тия, в том числе для популяризации отечественной литературы в мире. Он также высказал надежду, что проект найдет свое продолжение, и в будущем в новую антологию войдет еще больше произведений молодых казахских авторов. В данный сборник вошли его стихи философского содержания, которые заинтересовали французских и испанских издателей.

– В составе казахстанской делегации мне довелось принимать участие в презентации этого двухтомника в Великобритании, Франции и России. Не раз приходилось слышать мнение литературных критиков из этих стран, что благодаря антологиям они открыли для себя уникальный духовный мир казахов, – подчеркнул он.

Свое удовлетворение проделанной работой высказал известный писатель и драматург Дулат Исабеков. По его словам, мы являемся свидетелями исторического события, вдохновляющего творческих людей.

– Я встречался с переводчиками. Не скрою, это была мечта казахских писателей, которую мы вынашивали с советских времен: познакомить зарубежного читателя с лучшими образцами отечественной литературы, – отметил Дулат Исабеков.

Вместе с тем писатель высказал ряд предложений. Он считает, что без рекламы казахской литературе трудно выйти на международный рынок. Для участия во всемирных книжных ярмарках необходимы немалые средства, и было бы неплохо, если бы поддержку оказало государство.

Лауреат Международной премии им. М. Шолохова Сабит Досанов считает, что издание антологий на шести языках ООН – большое событие в культурной жизни Казахстана. Это доброе начинание Первого Президента – Нурсултана

Назарбаева, которое продолжает Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Сабит Досанов убежден, что писатель должен быть ближе к народу, чаще встречаться со своей читательской аудиторией, это является источником вдохновения для рождения новых произведений.

Сборники казахской литературы вошли в международную библиографическую систему WorldCa, которая охватывает крупные библиотечные фонды. Примечательно, что от представителей стран и организаций, получивших антологии, поступило более 100 благодарственных писем. В том числе их направили Президент Франции Эммануэль Макрон, министр образования Великобритании Гэвин Уильям­сон.

Проект реализован общественным фондом «Национальное бюро переводов» по заказу Минис­терства культуры и спорта РК.

Популярное

Все
Брал на дело, потратил на кудалык
Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения
В кумысном промысле душа необходима
Через тернии – к мечте стать полицейским
По долгу службы и зову сердца
Где жить бездомышам?
Лето в «Заколдованном Нур-Султане»
Труженик эпохи независимого Казахстана
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
«Не дразните собак, не гоняйте кошек…»
Инициативы повышенной важности
Наша работа – о госслужащих забота!
Инструменты укрепления единства
Съедают подчистую
Свежий взгляд на рутинную работу
Нас не слышат!
Обитель искусства
Мы убиваем их, они убивают нас
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
"Не перестаем брать деньги у будущих поколений" – сенатор о неэффективном освоении бюджетных средств
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Свежий выпуск
Сорта и влага
Свежий выпуск
Смерть близ зимовки
Свежий выпуск
Лики времени
Свежий выпуск
К миру без ядерного оружия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]