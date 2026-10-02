Окно возможностей

Колонка обозревателя
Екатерина Бескорсая

Я пошла в школу в 1990 году и относилась к тому поколению, которое одной ногой еще успело застать советскую систему воспитания, а второй уже шагнуло в совершенно другую эпоху. В октябрята меня принять успели. До пионеров я не доросла совсем немного – вместе с Советским Союзом исчезла и привычная форма школьного актива.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Получилось странное время: сама система уже канула в Лету, а ее образы еще оставались с нами. Мы продолжали смотреть любимые фильмы: Алиса, Электроник, Тимур и его команда, пионервожатые, председатели отрядов – все это еще существовало на экране, хотя в нашей реальной школьной жизни подобных ролей уже не было. Но активные дети с лидерскими задатками от этого, конечно, никуда не исчезли.

Сначала я училась в обычной павлодарской школе № 5. В нашем классе было два отличника – я и Олег. Мы были вечными соперниками: ему легче давались гуманитарные предметы, мне – точные. При этом наше соревнование не замыкалось только на нас двоих. Мы помогали одноклассникам с учебой, а в школьной жизни обыч­но оказывались среди тех, кто охотнее других брался за новое. Класс у нас, кстати, был очень дружным, и, наверное, поэтому такая конкуренция скорее добавляла всем движения, чем разделяла.

А в седьмом классе 1 сентября учительница сообщила, что Олег перешел в гимназию, никому из одноклассников ничего не сказав. Для меня это было почти потрясением: исчез человек, с которым мне было интересно соревноваться, а вместе с ним – привычная планка рядом. После линейки я сразу же отправилась в эту гимназию. И хотя учебный год уже начался, а прием давно закончился, мне почему-то показалось совершенно естественным прийти к директору и сказать, что я хочу здесь учиться и прошу дать мне шанс. Бахриден Сарбасович выслушал меня и оставил на контроль­ные срезы. Где-то я справилась отлично, где-то, помню, откровенно провалилась, но в итоге меня приняли. Родители мои, мягко говоря, были в шоке, но слова директора, сказанные маме, когда она принесла в гимназию мои документы, я запомнила надолго: нам нужны дети, которые готовы принимать решения. Спустя много лет я понимаю: контроль­ные показали мои знания, но шанс мне дали еще до них.

Наверное, я была тем, кого сегодня можно было бы назвать учебной активисткой. Мне нравилось не только получать знания, но и все движение вокруг них: литературные вечера и балы, интеллектуальные игры, конкурсы, школьные проекты и даже субботники. Мне хотелось участвовать, придумывать, выступать, соревноваться. Учеба была для меня не только удовольствием от правильно решенной задачи, но и возможностью проявлять себя. Тогда я этого, конечно, не осознавала, но сегодня понимаю: гимназия фактически старалась создать для нас свою замену той системе детской активности, которая исчезла вместе с советской эпохой. Желание быть первыми здесь не приглушали – наоборот, нас постоянно вовлекали и давали возможность проявлять инициативу. Мне в этом смысле очень повезло.

Но так было далеко не в каждой школе. Детские лидеры в 90-е никуда не делись, а вот инфраструктура для них исчезла. Каждый искал подходящее пространство сам – и находил, если складывались обстоятельства.

Наверное, поэтому сегодня мне особенно симпатична сама идея школьного парламента. У современных школьников снова есть понятные формы для активнос­ти – конкурсы проектов, дебатные клубы, волонтерские и социальные инициативы. Есть возможность попробовать себя в лидерстве, понять, способен ли ты отвечать не только за себя, предлагать идеи, убеждать, объединять вокруг них других. И самое важное – сегодня лидерство ребенка уже не обязано ждать счастливого совпадения обстоятельств.

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#Образование #школа #лидерство #школьный парламент

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