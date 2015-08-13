Околица выходит в город Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

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У акима района Жениса Сериккалиева не кабинетный стиль работы. Поэтому поговорить нам удалось в прямом смысле на ходу, во время одной из его поездок по округам. Каждый месяц он бывает буквально в каждом. Иначе нельзя, поскольку, по его словам, должен владеть ситуацией от «а» до «я».

В Приуралье погода этим летом не баловала полеводов. Название зоны рискованного земледелия оправдалось полностью. Иссушающая жара спалила колос именно в пору его налива. Поля приходится списывать, а там, где уже начали уборку, урожайность едва превышает два центнера с гектара. Вывод напрашивается сам собой: гарантированную прибыль может давать только поливное земледелие. Поэтому под самым прис­тальным вниманием руководителя района – ремонт гидросооружений Узункольского водохранилища.

Построенная в восьмидесятые годы прошлого века плотина пришла в плачевное состояние, накап­ливать воду в больших количествах стало невозможно и даже небезопасно. После восстановления, замены бетонного заграждения в канал будет подаваться такое количество живительной влаги, которое позволит увеличить площадь бахчевых культур вдвое и выращивать гораздо больше овощей. На фоне выжженной палящим солнцем степи яркая зелень на берегу водохранилища – лучшее доказательство того, насколько важны эти ремонтные работы.

А теперь о том, как помноженные минусы городского соседства дают плюс. Плодородные земли пока работают далеко не в полную силу, поскольку поливное земледелие, особенно на его начальном этапе, дело довольно затратное, для которого при современном подходе нужны передовые технологии и техника. Актуальным остается и вопрос кадров. Молодежь зачастую старается устроиться на работу в городе, а затем и перебраться поближе к комфорту. Значит, решили в районе, нужно создать условия для прибыльной работы на селе состоявшемуся городскому бизнесу. Такой пример уже есть.

Фирма руководителя крестьянского хозяйства «Балакирев» в Уральске занимается производством строительных материалов, а на полях Теректинского района выращивает зерновые и картофель. С зерном этим летом в прямом смысле прогорели. А вот картофельная плантация радует глаз. На ней работает дождевальная установка американского производства марки Т-L. Ее преимущество состоит в том, что вода распыляется ближе к земле, что позволяет расходовать ее более экономно и контролировать глубину увлажнения. Полив идет по кругу с охватом площади до 70 гектаров. Как рассказал управляющий Козыкорпеш Бахтияров, посеяны элитные семена двух сортов, которые позволят продавать картофель уже в начале осени и заложить его на хранение. В прошлом году построено овощехранилище, рассчитанное на единовременное хранение почти трех тысяч тонн продукции. Компьютерная система регулирует режим температуры, влажности и работу вентиляции. Есть и холодильная камера, где хранится семенной материал. Хозяйство планирует построить еще одно такое же хранилище.

Пока акимовская машина колесит по степным дорогам, руководитель района рассказывает о том, что диверсификация земель проводится с учетом целесообразнос­ти севооборотов. Увеличиваются площади, которые отводятся под масличные и кормовые культуры. Последние становятся все более востребованными, поскольку большое внимание уделяется развитию животноводства, повышению продуктивности скота и качеству продукции. Именно в Теректинском районе сумели сохранить в племенных хозяйствах знаменитую казахскую белоголовую породу крупного рогатого скота и кушумскую породу лошадей. Выращивать высокопородный скот стало выгодно. Государство поддерживает тех сельхозпроизводителей, которые производят востребованную и конкурентоспособную продукцию. По прог­рамме «Сабыга» в нынешнем году пять хозяйств района получили кредиты для улучшения породных качеств стада. В крестьянском хозяйстве «Акас» на самой крупной в регионе ферме наращивается производство молока. Увеличивается количество скота и на подворьях.

Неподалеку от Узункольского водохранилища расположен поселок с одноименным названием. По мнению акима сельского округа Максута Мурзакаева, самое значимое и долгожданное событие для его земляков – подключение к природному газу. Для того чтобы подвести его, пришлось тянуть ветку от поселка «Новая жизнь» длиной в 20 км. Газ на селе – это действительно иной образ жизни. Исторически сложилось так, что все газопроводы проходили по райо­нам, расположенным на правом берегу Урала. И только после того, как по поручению Главы государства был построен газопровод Карачаганак – Уральск, появилась возможность подать природный газ и в населенные пункты левобережья. Первыми были подключены поселки Теректинского района. Сегодня газифицировано 27 населенных пунктов.

Дело не только в том, что их жителям теперь нет необходимости заготавливать на зиму дрова и уголь. Новый стимул развития получило предпринимательство и деловая инициатива. Сразу же стало регистрироваться больше предприятий малого и среднего бизнеса. Сейчас их действует более 1 200. Это на 27% больше, чем в прошлом году. Растет и объем производимой ими продукции. Для деловой активности немалую роль играет близость областного центра.

Поселок Переметное практически является пригородом Уральска. Его отделяет от города только Урал и его пойма. Но именно здесь самый высокий уровень преступнос­ти и правонарушений. Сейчас он идет на спад. Конечно, положение меняется не само собой. В конце прошлого года было открыто поселковое отделение полиции. Начальник РОВД Арман Ескалиев и исполняющий обязанности начальника поселкового отделения полиции Турар Бакытжанов док­ладывают акиму района о том, что порядок поддерживается круглосуточно, ночью дежурит поисковая группа «Сова», пункт имеет прямую связь с ДВД и ЕРДР (единый реестр досудебных расследований).

Отделение полиции расположено в бывшей СВА, переехавшей в новое типовое здание с современным оборудованием. Новоселье справила и поселковая библиотека, располагавшаяся ранее в здании местной гимназии. Теперь в библиотеке не только абонементный и читальный залы, но и детский, где проводятся викторины, встречи с читателями-ветеранами. По словам заведующей библио­текой Ольги Алейник, главная цель – приучить детей к чтению. Сейчас готовится программа к Дню Конституции, а специальная выставка, посвященная 20-летию Основного закона, уже действует.

Новоселья в районе становятся приметой времени. Очередное состоится в День Конституции. Причем в поселке с названием, которое очень подходит к данному случаю – Юбилейное, в котором также побывал аким района. Здесь в праздничный день будет сдана в эксплуатацию школа, рассчитанная на 180 учеников. Женис Сериккалиевич не без гордости говорит о том, что с ее вводом в строй действующих в районе полностью решена проблема аварийных школ. К слову, Теректинский район стабильно занимает одно из лидирующих мест в области по итогам ЕНТ.

Сразу на въезде в районный центр Федоровка бросается в глаза то, что здесь также идет масштабное строительство. Продолжается подключение домов к водопроводу. Работы ведутся по программе «Ак булак». В доме дружбы аким района встретился с представителями этнокультурных центров. Работают они не только в райцентре, но и в сельских округах. Напротив дома дружбы расположен открывшийся недавно Дом ветеранов. Возможность общаться для аксакалов очень много значит. А спрос, считает руководитель района, всегда должен находить предложение.

Когда мы прощались, я спросила у Жениса Сериккалиева:

– Кто вы по профессии?

– Землеустроитель, специалист по организации эффективного использования земель, – ответил он. – И в экономике, и в социальной сфере управление тоже должно быть эффективным и рациональным.