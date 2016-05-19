Общество
Около 1 млрд тенге выделят на оснащение мастерских колледжей РК
Жания Уранкаева
На оснащение мастерских колледжей современным оборудованием из местных бюджетов будет выделено 993 млн тенге. Об этом в ходе "круглого стола" на тему "О механизмах внедрения бесплатного технического и профессионального образования в рамках реализации Послания Президента РК" заявил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Предполагается оснащение мастерских колледжей современным оборудованием. Частично этот проект мы будем решать через МЗСР, за счет средств Всемирного банка современным оборудованием будут оснащены 64 колледжа. Также для этих целей государством предусмотрено выделение 993 миллионов тенге из средств местных бюджетов", – заявил глава профильного министерства. 

В ходе своего выступления Ерлан Сагадиев сообщил о необходимости популяризации и повышения престижа рабочих специальностей.

"В этих целях нужны переподготовка наших преподавателей, обновление программ, дополнительная широкая профориентационная кампания среди молодежи о необходимости рабочей специальности как стабильного заработка в нашей стране, для этого холдингу "Кәсіпкор" выделено более 100 миллионов тенге", – уточнил министр. 

По его словам, планируется проведение Национального и региональных чемпионатов World Skills и совместно с НПП – проведение конкурса среди рабочей молодежи "Человек труда", также продолжится работа по внедрению дуальной системы обучения, которой на сегодня охвачены уже 1 718 предприятий, 348 колледжей, свыше 22 тыс. студентов.
 
Напомним, ранее министр заявил о том, что к 2019 году количество студентов колледжей рабочих специальностей составит 40%.

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