Около 10 тысяч казахстанцев с психическими расстройствами поставили на учет за год

Сегодня, 10 октября, отмечается Всемирный день психического здоровья. Данная дата, установлена по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
По официальным статистическим данным, в республике под динамическим наблюдением находится 300 323 пациента. За 2021 год на учет было поставлено 9 918 пациентов с психическими расстройствами и 13 361 пациентов с зависимостями.
Стигма и дискриминация, связанные с психическим здоровьем, являются невидимыми стенами, которые мешают людям с психическими расстройствами полноценно участвовать в жизни общества. Эти стены присутствуют в школах, на рабочих местах, в государственных, медицинских учреждениях и даже дома, отмечает Минздрав.
Прекращение дискриминации и стигматизации психических заболеваний требует участия всех учреждений, особенно людей, живущих с родными имеющими психические расстройства. Наиболее эффективным мероприятием по преодолению стигмы и дискриминации является повышения осведомленности о психическом здоровье и внедрение современных программ, повышающих знания о психическом здоровье.
Специализированную помощь в области психического здоровья оказывают две республиканские, 17 региональных центров психического здоровья (по одному в областных центрах и городах республиканского значения), 83 первичных центров психического здоровья (при городских поликлиниках), 192 кабинета (при районных поликлиниках).
В текущем году в республике внедряется программа MhGAP (повышение грамотности специалистов непсихиатрического профиля в области психических и наркологических растройств), а также программа эмоционального выгорания. Планируется создание виртуального Call-центра службы охраны психического здоровья и внедрение Программы ВОЗ по дестигматизаци.
Ежегодно в день психического здоровья, специалисты службы охраны психического здоровья проводят психообразовательные мероприятия, лекции, дни открытых дверей, онлайн-марафоны вопросов и ответов по актуальным вопросам.