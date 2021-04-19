Около 100 человек собрались на "Тусау кесу" в Туркестанской области

Общество
Фото: polisia.kz
Полицейские Туркестанской области остановили очередной той на 100 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе очередного мониторинга в одном из заведений поселка Шолаккорган Созакского района участковые инспекторы выявили факт организации семейного торжества "Тусау кесу". На мероприятии собралось около 100 гостей. Стражи порядка незамедлительно остановили праздник", - говорится в сообщении.

По данному факту были собраны материалы по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" и направлены в СЭС для привлечения нарушителей к административной ответственности.

В полиции отметили, что только с начала текущего года стражи порядка выявили 63 нарушения карантинного режима, по которым составлены административные протоколы: из них 2 – в отношении частных предпринимателей, 5 – за проведение семейных торжеств. Кроме того, пятеро местных жителей организовали праздничные мероприятия.

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