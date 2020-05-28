Около 100 тысяч тенге перевел на свою карту житель Нур-Султана с найденного телефона

Происшествия
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В Нур-Султане 20-летний парень, подобрав утерянный сотовый телефон, перевел с его банковского приложения 97 тысяч тенге на свою карту, сообщает Kazpravda.kz.

Владелец телефона, обнаружив незаконный доступ и исчезновение крупной суммы денег с его банковской карты, обратился в полицию.

"В ходе предпринятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции района "Сарыарка" ДП г. Нур-Султана подозреваемый был задержан. Им оказался 20-летний житель столицы, который дал признательные показания в совершении кражи денег", - проинформировали в городском ДП.

В настоящее время украденные деньги задержанный вернул, добавили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража).

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