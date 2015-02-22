В Моцзян-Ханийском автономном уезде юго-западной китайской провинции Юньнань в субботу произошло землетрясение магнитудой 4,4. Как сообщило Центральное телевидение Китая, число пострадавших к настоящему времени превысило 10,8 тыс. человек, передает Kazpravda.kz
Информации о жертвах не поступало, сообщает ТАСС. В общей сложности повреждены 276 жилых домов, несколько километров оросительных каналов и автодорог. В настоящее время пострадавшие размещены в пунктах временного проживания, им оказывается необходимая помощь.