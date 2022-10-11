Фото: Kazpravda.kz
Общество
Около 12 млн тенге присвоил сотрудник банка в Усть-Каменогорске

В Ульбинский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 35-летний горожанин. В попытке приобрести жилье, он стал жертвой мошенника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как оказалось, в мае этого года знакомый заявителя предложил ему свою помощь в покупке квартиры по программе 50/50. Поразмыслив, мужчина передал знакомому 11,6 млн тенге.

Спустя четыре месяца, не дождавшись обещанной помощи или возврата денег, потерпевший обратился в полицию.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого. В мошенничестве оказался уличенным 37-летний сотрудник банка, который, в ходе разбирательств, признал свою вину.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК "Мошенничество".

 

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