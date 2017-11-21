Политика
Около 12 тыс. гектаров земель "Байконура" передали Кызылординской области
Кызылординской области передали в пользование 11 600 гектаров земель "Байконура", сообщает 24.kz.

Территория близ поселков Акай и Торетам Кармакшинского района будет использована для развития социально-экономической инфраструктуры. Для проживающих здесь около 15 тысяч человек новые территории – это возможность открыть производства, создать дополнительные рабочие места, а также развить бизнес и улучшить жилищные условия, отмечается в информации.

"Наряду с этим, акимат Кызылординской области планирует вывести из российской аренды еще 3 300 гектаров земли. Сейчас уточняются координаты данной территории. Как только все необходимые документы будут готовы, его представят на рассмотрение сторон", – сказал руководитель управления по обеспечению деятельности спецпредставителя Президента РК на комплексе "Байконур" Бакытбек Бекпанов.

"Население аула Акай составляет 5 500 человек. Своей очереди на получение земельного участка ожидают 2 020 из них. Соседнему селу Торетам необходимо от 7 до 10 тысяч земельных участков. Думаем, что возвращение Казахстану арендных земель будет способствовать решению данной проблемы", – отметил председатель Совета старейшин аула Акай Жаксылык Кыпшакбайулы.

Соответствующий документ был подписан в рамках 14-го Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, напомнил портал.

Популярное

Все
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Внешние и внутренние факторы играют против тенге
Воздушный шар в центре города – явление само по себе редкое, но если он еще и падает...
Перспективы края Великих гор
Время искать новые решения: эксперты высказались о диверсификации казахстанского экспорта
Переполох вокруг ТЭЦ-2 поднялся в СМИ и соцсетях Петропавловска
Аксакал шагает по стране
В магазине торгуют за спасибо!
Пятый район появился в Шымкенте
Священна земля Казахстана
Осторожно, вода!
Талант из Улытау
Пусть загрязнитель платит
Золотые дипломы выпускникам
Каникулы с книгой
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Перепил, убил – в тюрьму
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Население стареет в ряде регионов Казахстана
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
Закон Республики Казахстан
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Рост случаев COVID-19 в Казахстане объяснила глава Минздрава
Новая разработка поможет противостоять хакерским атакам в Казахстане
Документы передали дух эпохи
Пилотный проект по профилактике преступлений в отношении детей запустили в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Президент , Политика , Общество
Токаев обозначил три приоритета для молодежи Нового Казахст…
Международное сотрудничество , Политика , Общество
Между Казахстаном и Израилем может появиться прямое авиасоо…
Президент , Указы и распоряжения , Политика , Сенат
Назначены выборы депутатов Сената от трех новых областей – …
Политика , В мире
Умер Синдзо Абэ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]