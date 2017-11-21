Около 12 тыс. гектаров земель "Байконура" передали Кызылординской области
Кызылординской области передали в пользование 11 600 гектаров земель "Байконура", сообщает 24.kz.
Территория близ поселков Акай и Торетам Кармакшинского района будет использована для развития социально-экономической инфраструктуры. Для проживающих здесь около 15 тысяч человек новые территории – это возможность открыть производства, создать дополнительные рабочие места, а также развить бизнес и улучшить жилищные условия, отмечается в информации.
"Наряду с этим, акимат Кызылординской области планирует вывести из российской аренды еще 3 300 гектаров земли. Сейчас уточняются координаты данной территории. Как только все необходимые документы будут готовы, его представят на рассмотрение сторон", – сказал руководитель управления по обеспечению деятельности спецпредставителя Президента РК на комплексе "Байконур" Бакытбек Бекпанов.
"Население аула Акай составляет 5 500 человек. Своей очереди на получение земельного участка ожидают 2 020 из них. Соседнему селу Торетам необходимо от 7 до 10 тысяч земельных участков. Думаем, что возвращение Казахстану арендных земель будет способствовать решению данной проблемы", – отметил председатель Совета старейшин аула Акай Жаксылык Кыпшакбайулы.
Соответствующий документ был подписан в рамках 14-го Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, напомнил портал.