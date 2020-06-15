Около 120 млн тенге бюджетных денег похитили два бизнесмена в Нур-Султане
Айдана Демесинова
В Нур-Султане завершено расследование уголовного дела в отношении двоих предпринимателей по факту хищения бюджетных денежных средств АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.
"Подсудимые использовали свои подконтрольные предприятия, оформив их на подставных лиц, деятельностью которых руководили сами. Хищение производили путем предоставления, не соответствующих действительности затрат на совершенствование технологических процессов по техническому обслуживанию оборудования для получения незаконного их возмещения на сумму 118 млн тенге", - говорится в сообщении.
Указанная финансовая помощь от государства была предназначена, в первую очередь, для поддержки МСБ, а также для возмещения затрат, и, как следствие, снижения себестоимости товаров, работ и услуг.
Приговором Есильского районного суда г.Нур-Султан предприниматели признаны виновными по ст.190 ч.4 "Мошенничество" УК РК, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с получением бюджетных средств сроком на 5 лет.
Суд также постановил взыскать в пользу АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry" 118 млн тенге и госпошлину в доход государства с каждого по 1 770 000 тенге.