Около 15 человек застрелены в США на Хэллоуин

81 человек получил ранения из-за инцидентов с применением огнестрельного оружия в 11 штатах США в выходные на Хэллоуин, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Хуже всего ситуация обстояла в Далласе, где во время трех инцидентов со стрельбой погибли четыре человека и еще 15 получили ранения.

Применение огнестрельного оружия также зафиксировали в штатах Алабама, Делавэр, Иллинойс, Индиана, Арканзас, Калифорния, Мичиган, Колорадо, Флорида и Миссисипи.

Многие случаи со стрельбой произошли вблизи мест празднования Хэллоуина, студенческих городков и ночных клубов. Однако ряд зафиксированных на выходных инцидентов никак не связан с этим популярным в США праздником.