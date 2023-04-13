Около 150 кило сазана, резиновую лодку и две остроги изъяли полицейские у браконьеров в Мактааральском районе Туркестанской области

Данный факт зарегистрирован по статье УК РК, предполагающей наказание за незаконную добычу рыбных ресурсов, других водных животных и растений. Нарушители понесут наказание.

Экологи говорят: если не усилить борьбу с незаконным выловом рыбы, который зачастую ведется варварским способом, наносящим огромный вред экосистеме, реки и водохранилища могут остаться без биологического разнообразия. Для его сохранения в период нереста на территории Казахстана с 5 апреля по 5 июня проводится рыбоохранная акция «Нерест».

На Шардаринском водохранилище ловля рыбы запрещена с 1 апреля и по 20 мая. На водо­е­мах Туркестанской области и на Сырдарье от Шардаринского водохранилища до границы Кызылординской области рыбачить нельзя с 15 апреля по 31 мая. Сезон нереста в Туркестанской области – с 15 апреля по 31 мая. А на реках Арысь, Бадам и Боралдай вообще нельзя ловить рыбу.