Происшествия
Около 150 мертвых бакланов обнаружили в районе Форт-Шевченко

Близ Форт-Шевченко обнаружили около 150 мертвых больших бакланов. Об этом сообщил руководитель отдела охотничьего хозяйства Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Турганбай Шапагатов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

По его словам, на бакланах не обнаружили физических следов воздействия человека.

«Птица не является краснокнижной. Люди тут не при чем, наверное, связано с экологией – это предварительно. Специалисты экологии взяли пробу воды, воздуха и из туш птиц», - прокомментировал Турганбай Шапагатов.

Ранее житель региона снял на видео большое количество мертвых птиц в водоеме в районе Форт-Шевченко. На место выехали специалисты нескольких ведомств. О результатах сообщат после изучения взятых проб.

Большой баклан – ныряющая морская птица из рода бакланов. Крупная водоплавающая птица размером с гуся. Длина тела 80-95 см, размах крыльев 130-150 см, масса 1,7-2,8 кг. Оперение почти полностью черное. Хорошо плавает и ныряет. Чаще всего держится стаями. Обитают на морских побережьях континентов и островов, а также по берегам рек, озер, на заболоченных территориях.

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