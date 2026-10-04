Около 1500 бегунов из разных стран собрал марафон в Зеренде

Участники из 11 стран вышли на старт пятого международного ZERENDA HALF MARATHON

Фото: Акимат региона

Около 1500 спортсменов и любителей бега приняли участие в пятом международном марафоне ZERENDA HALF MARATHON в Акмолинской области, передает Kazpravda.kz.

На старт вышли участники из Казахстана, России, Германии, Польши, Италии, Словении, Венгрии, Великобритании, США, Беларуси и Узбекистана. Забеги прошли по сертифицированным трассам World Athletics вокруг озера Зеренда.

«За пятилетнюю историю этот марафон стал хорошей спортивной традицией. С каждым годом он объединяет все больше участников и гостей. Для нас важно развивать такие мероприятия, популяризировать здоровый образ жизни и вовлекать людей в спорт», – отметил заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев.

Участникам предложили шесть дистанций - от детских забегов до полумарафона и дистанции на 30 километров. Отдельно прошел Nordic Walk на 10 километров для любителей скандинавской ходьбы.

Маршрут марафона пролегал по асфальтированным дорогам вокруг озера Зеренда среди лесов и холмов.