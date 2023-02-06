Около 16 тыс. казахстанцев легализовали свои иностранные авто за две недели

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Официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек рассказала, сколько человек легализовали свои иностранные автомобили с начала старта программы, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Завершилась вторая неделя легализации иностранных автомобилей. На сегодня уже 36 тыс. казахстанцам одобрена легализация их машин. Около 16 тыс. человек уже зарегистрировали свои автомобили», - собщила Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве.

Она напомнила, что легализация иностранных авто продлится до 1 июля.



