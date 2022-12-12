Около 18 тысяч кандасов прибыли в Казахстан с начала года

Общество

Всего же с 1991 года в Казахстан вернулись свыше 1,1 млн этнических казахов

Фото: Kazpravda.kz

По состоянию на 1 декабря 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 17 888 этнических казахов. Всего же с 1991 года в Казахстан вернулись свыше 1,1 млн этнических казахов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

Как отметили в ведомстве, более половины кандасов (63,5%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 9,9% – из России, 9,1% – из Туркменистана, 8,6% – из КНР, 4,9% – из Монголии, и 4% – из других стран.

«Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27,1%), Мангистауской (17,7%), Туркестанской (8,3%), и Жамбылской (6,1%) областях, а также в городах Астана (9,1%), Шымкент (6,6%) и Алматы (5,5%).

По состоянию на 1 декабря текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,4%, 26,9% человек моложе трудоспособного и 13,7% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 20% имеют высшее образование, 39,4% – среднее специальное образование, 38,9% – общее среднее образование и 1,7% – не имеют образования», – рассказали в Минтруда.

5 декабря сообщалось, что профильное ведомство планирует внести ряд изменений в процедуру приема кандасов.

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