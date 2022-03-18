Сотрудники департамента собственной безопасности Агентства РК по противодействию коррупции задержали подозреваемого в мошенничестве, который пытался заплатить крупную взятку сотруднику Антикора, сообщает Kazpravda.kz.

"Департамент собственной безопасности Агентства РК по противодействию коррупции изобличил гражданина Т., который мошенническим путем и подстрекательством завладел деньгами гражданина Б. в сумме 35 000 долларов США и 1 миллион тенге. Сумма предназначалась якобы сотрудникам Антикоррупционной службы за увод от уголовной ответственности подозреваемого лица. В отношении гр. Т. избрана мера пресечения "содержание под стражей". Проводится досудебное расследование. Иная информация в рамках следствия не разглашается", - говорится в информации.

Антикоррупционная служба ведет бескомпромиссную борьбу с коррупцией, в т.ч. в собственных рядах, отметили в пресс-службе.

"Если вы с столкнулись с неправомерными действиями со стороны сотрудников Антикоррупционной службы, а также с лицами, использующими статус Агентства в мошеннических целях, просим обращаться по следующим контактам: ДСБ Агентства РК по противодействию коррупции 8 7172 - 90 93 72 (37), Email uvb@antikor.gov.kz, Call Center 1424", - добавили в ДСБ Агентства РК по противодействию коррупции.