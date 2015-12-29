Около 2 800 единиц специализированной техники задействовано в уборке снега в столице
Около 2 800 единиц специализированной техники задействовано в уборке снега в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акима.
"Сегодня в связи с погодными условиями в Астане на снегоуборочных работах задействовано 2 795 единиц специализированной техники, среди которой – 775 самосвалов, 294 единицы тракторной техники с плужно-щеточным оборудованием, 288 единиц погрузчиков, 112 подметальных машин", – говорится в сообщении.
Около 2 400 рабочих также в ускоренном режиме убирают столицу от снега. Для очистки объектов от снега были дополнительно привлечены рабочие силы подведомственных организаций. Для вывоза снега с объектов на снежные полигоны города также предусмотрены бригады, работающие в ночное время суток.
С начала года по 29 декабря на снежные свалки было вывезено 816 742 куб. м снега, было посыпано 15 371,5 куб. м песко-соляной смеси.
Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в столице будет облачно, временами снег и метель. Ветер юго-западный, западный, 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Температура ночью и днем – минус 5–7°С.
Завтра, 30 декабря, в столице ожидается переменная облачность, временами снег, низовая метель, ветер юго-западный, 9–14 м/с. Температура днем составит минус 7–9°С, ночью – 10–12°С мороза.
31 декабря в Астане будет переменная облачность, временами снег, ветер юго-западный, 9–14 м/с. Температура днем составит минус 8–10°С, ночью – 15–17°С мороза.