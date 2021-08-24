Около 2 кг "синтетики" нашла служебная собака у пассажира поезда "Алматы - Атырау"

Общество
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Транспортные полицейские изъяли у 24-летнего жителя Актау синтетический наркотик в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Как сообщается, с помощью служебной собаки Ральф сотрудники линейного отдела полиции на станции Кызылорда
в пассажирском поезде сообщением «Алматы - Атырау» установили и задержали 24-летнего жителя Актау.

По словам начальника ДП на транспорте Онала Бекиева, при личном досмотре у мужчины было обнаружено и изъято порошкообразное вещество.

«Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим видом наркотика «Меткатинон и Альфа PVP» общим весом 1 кг 881 грамм, в особо крупном размере», - отметил он.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере).

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]