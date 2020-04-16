Около 2 млн масок пытались продать в Алматы и Шымкенте без разрешения госорганов
Жанат Тукпиев
В Алматы без разрешения государственных органов намеревались продать 2 миллиона масок. Об этом на брифинге в Антикоррупционной службе сообщил руководитель аппарата Агентства РК по противодействию коррупции Куаныш Жапаков, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Департаментом по Алматы пресечена попытка продажи медицинских масок в количестве 1,5 миллиона единиц на сумму 174 миллионов тенге без получения соответствующего разрешения государственных органов, предусмотренного Законом РК "О разрешениях и уведомлениях". На складских помещениях обнаружено и изъято дополнительно 500 тысяч медицинских масок", – сообщил Жапаков.
В отношении виновного лица составлен административный протокол по ст.463 ч.1 КоАП. Изъятые 2 миллиона масок переданы в местный исполнительный орган.
Кроме того, по его словам, пресечены три попытки продажи медицинских масок в количестве 26 500 единиц на общую сумму 4 845 000 тенге без получения соответствующего разрешения государственных органов.
Судом виновные лица привлечены к административной ответственности по ст.463 ч.1 КоАП. Изъятые 26 500 масок переданы в акимат.
В целом, с момента введения чрезвычайного положения выявлено и зарегистрировано 251 досудебное расследование.