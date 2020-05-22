Около 2 млрд тенге похитили сотрудники коммунального предприятия Нур-Султана

В создании организованной преступной группы и в хищении 1,8 млрд тенге подозревают бывших сотрудников одного из коммунальных предприятий Нур-Султана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента экономических расследований.
"Сотрудниками ДЭР по городу Нур-Султан в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий "Qazyna" установлен факт создания и руководства организованной преступной группы бывшими работниками одного из коммунальных предприятий акимата города Нур-Султан, которые в период с 2012 по 2019 годы из бюджета более 1,8 млрд тенге. Похищенные деньги были вовлечены в законный оборот", - сообщили в пресс-службе.
Досудебное расследование проводится по ст.ст.189 ч.4 п.2 "Хищение в особо крупном размере", 218 ч.3 "Легализация имущества, добытого преступным путём", 262 ч.1 УК РК "Создание и руководство преступной группой".
Отмечается, что иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.