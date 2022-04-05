Заместитель Премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании правительства рассказал, какие мероприятия будут реализовываться за счет госбюджета в этом году, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Ерулан Жамаубаев представил проект закона об уточнении республиканского бюджета на 2022 год. В рамках уточнения учтены поручения Главы государства, мероприятия программных документов, расходы, связанные с изменением макроэкономических показателей, а также дополнительные средства на реализацию ранее принятых неотложных обязательств.

По данным направлениям расходы бюджета увеличены на 2,7 трлн тенге.

Источниками увеличения расходов бюджета являются: собственные доходы бюджета - 1,1 трлн тенге; увеличение гарантированного трансферта из Национального фонда - 1,6 трлн тенге.

«На реализацию поручений Президента дополнительно будет направлено 1,8 трлн тенге. В частности, на реализацию мероприятий по повышению доходов населения с общими расходами на 197 млрд тенге. В рамках данных средств будет обеспечена поддержка молодежи, предоставление микрокредитов для открытия собственного бизнеса, субсидирование части платы за арендованное жилье и другие важные мероприятия, направленные на повышение реальных доходов населения. На мероприятия в рамках Плана обеспечения продовольственной безопасности – 238 млрд тенге. Дополнительные средства будут направлены на субсидирование агропромышленного комплекса, увеличение объема льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ и решение других вопросов в сельском хозяйстве», - добавил министр.

На развитие регионов, по его словам, планируется направить 476 млрд тенге. Основная часть данных расходов в сумме 271 млрд тенге или 57% направлена на развитие западных и южных регионов.

В целом, с учетом уточнений, регионам из республиканского бюджета будет направлено более 5,5 трлн тенге или 29,3% от общих расходов.