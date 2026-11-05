Около 20 авиарейсов получили угрозы о взрывах в Европе

Айман Аманжолова
корреспондент

Угрозы поступили по электронной почте 

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Неизвестные угрожали взорвать 18 самолетов за день, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.

Это самолет Aer Lingus, летевший из Дублина в Рим (сел в Эвре во Франции), рейсы Ryanair Мадрид-София, Копенгаген-София и Лондон (Стэнстед) - София (перенаправлен в Пловдив), Порту-Милан, рейс польской LOT Варшава-Брюссель, рейсы WizzAir Милан-Варшава (перенаправлен в Вену), Милан-Бухарест, рейсы FinnAir Хельсинки-Рим и Хельсинки-Вена, рейс Aegean Airlines Салоники-Милан, а также еще четыре не названных рейса, связанных с аэропортом Праги.

Как уточняет Yle, на самолете Finnair, летевшем в Рим, находились 144 пассажира и 7 членов экипажа. Как сказал один из пассажиров рейса в Рим, пассажирам сообщили об угрозе только после посадки самолета. В аэропорту их встретили полицейские машины, у пассажиров дополнительно сканировали ручную кладь.

«Самолет, сопровождаемый итальянскими истребителями, приземлился в Риме по обычному расписанию в 9:27 утра. Местные власти проверили самолет, и теперь можно с уверенностью заявить, что угроза было необоснованной», - сказала менеджер по коммуникациям Finnair Стиина Туунанен.

В самолете, летевшем рейсом AY1471 в Вену, находились 177 пассажиров и 6 членов экипажа.

По информации Corriere della Sera, ANSA и вещателя RAI, угрозы, связанные с итальянскими аэропортами, поступили по электронной почте рано утром. Письма были написаны по-итальянски, в них шла речь о минировании самолетов Finnair и Aer Lingus, которые должны были взорваться через час после отправки посланий. Написаны сообщения были от имени "Борцов Мужского государства", которые обещали, что "феминистское правительство" Италии запомнит это навсегда.

Reuteres сообщил, что угрозы поступили в адрес минимум трех рейсов, связанных с аэропортом Мадрида.

Опрошенные Guardian авиаэксперты предположили, что рассылка угроз о лжеминировании может быть скоординированной акцией. Однако еврокомиссар по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас заявил, что еще слишком рано говорить о возможной связи этих случаев. Он пристально следит за развитием ситуации и находится в контакте с затронутыми странами Евросоюза и Европейским агентством безопасности полетов, пишет Guardian.

 

#взрыв #рейс #самолет #Европа

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