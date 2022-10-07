Общество
Около 20 млн тенге перевел мошенникам житель Павлодара

В полицию Павлодара обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестные завладели через информационные системы его деньгами в сумме 19 млн 475 тысяч тенге, сообщает Kazpravda.kz.

Мужчина уточнил, что в Instagram он увидел объявление о том, что один из аккаунтов, назвавший себя финансовой академией, проводит набор людей на обучение, желающих заработать на криптовалюте. Он откликнулся на объявление, оставив свои контактные данные, и с ним сразу же связались в Telegram-чате.

Оператор предложила не тратить времени на обучение, а поучаствовать в программе, которая, по ее словам, приносит большой доход. Для этого необходимо было создать кошелек в Binance и пополнить там счет. Мужчина последовал совету и закинул туда 5,5 тысяч долларов, затем, следуя советам девушки-оператора, перевел эти деньги в программу в Metamask.

После этого, его счет был увеличен кураторами и уже составлял 38 939 долларов. Но, теперь, по словам девушки-оператора, чтобы снять весь депозит, мужчине необходимо закинуть "дополнение ликвидности", которое также стоит 5,5 тысяч долларов. Пользователь послушно выполнил данное требование.

Оператор уверяла, что это действие необходимо будет повторять до тех пор, пока счет не откроется и не станет доступным для снятия. Поверив, павлодарец совершил данную операцию 6 раз на одинаковую сумму. Только после этого куратор сказала, что денег достаточно и вскоре ему переведут 78 тысяч долларов. Но, вопреки ожиданиям, деньги мужчине так и не поступили.

Спустя некоторое время ему перезвонили с неизвестного номера другой страны и сказали, что оказывается нужно оплатить еще налог в сумме 2,5 тыс. долларов. Стараясь уже прийти к желанной цели и получить свою увеличенную сумму, мужчина оплатил "налог". Однако, все деньги, которые он закидывал на счет, вмиг аннулировались. И только тогда, сообразив, что попался на уловки мошенников, житель Павлодара, обратился за помощью в полицию.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личности и местонахождение злоумышленников. Ведется расследование по статье 190 УК Республики Казахстан.

Стражи порядка отмечают, что случаев мошенничества с каждым днем становится все больше и больше. Только в текущем году в Павлодарской области зарегистрировано 1 511, в том числе с использованием информационных технологий – 1 057.

Популярное

Все
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
Как я училась правильно замуж ходить
Девяностолетние дедушки говорят о кражах. Но не совсем обычных. О традиции красть невест
В Алматы прошла выставка-ярмарка голубей Семиречья
Должны ли банки отвечать за «дыры» в своей системе безопасности?
Вместо тоя – в больницу
Живая книга в детских руках
Нам нужна стабильность
Коалиция конструктивизма
Не обезьянья жизнь…
Объединиться вокруг прогрессивных реформ
Во имя будущего
Ночные мелодии домбры
На проводе Семипалатинск
Игры номадов в Казахстане
Привычка страдать
Парадокс
Щебень преткновения
Просто бизнес
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
Токаев о фейках и кибератаках: Определенные внешние силы намерены посеять смуту в Казахстане
Новую банкноту номиналом 20 тысяч тенге выпустил Нацбанк
Девочка, обвинявшая родственников в сексуальном насилии, покончила с собой
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение
Певца Торегали Тореали взяли под стражу
Компромисс между художником и властью
Пробки в городе объяснили в ДП Астаны
Президент открыл памятник Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову в Семее
Учитель из Великобритании полюбил Алматы и казахский язык
Партия "Ауыл" выдвинула своего кандидата в президенты
Асел Жанасова освобождена от должности вице-министра
Тариф на отопление и горячую воду повысится с 1 октября в Караганде
Токаев поздравил казахстанских учителей с профессиональным праздником
Премьер провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
О ситуации в городе из-за притока россиян рассказали в маслихате Астаны
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Общество
"Сколько голосов наберём, время покажет" – Нурлан Ауесбаев
Общество
Миллионные кредиты оформил на своих коллег житель Аксу
Общество
Письма и газеты полувековой давности нашли в почтовых ящика…
Общество
На 50 млн тенге обманул аферист алматинцев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]