Около 20 тонн недостоверно задекларированных товаров привезли в Караганду из Гонконга

В аэропорту Караганды установлена недостоверно задекларированная крупная партия груза, сообщает Kazpravda.kz.

"Факт недостоверного декларирования груза, прибывшего воздушным бортом из Гонконга в аэропорт "Сары-Арка" Караганды, выявили сотрудники таможенного поста "Ауежай - Караганда" ДГД по Карагандинской области. В ходе анализа предоставленных перевозочных документов установлено, что под видом международных почтовых отправлений таможенным перевозчиком заявлен товар – консолидированный экспресс груз общей массой 19 тонн", - проинформировали в Комитете государственных доходов МФ РК.

Проводится таможенный досмотр в отношении недостоверно задекларированных товаров народного потребления, среди них - часы наручные, клавиатура компьютерная, детские вещи и т.д.

В этой связи, материалы зарегистрированы в автоматизированной базе данных учета департамента экономических расследований по Карагандинской области.

"Департамент государственных доходов по Карагандинской области напоминает, что в соответствии со статьей 34 Таможенного кодекса РК товары, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы Союза", - отметили в ведомстве.