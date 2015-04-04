Около 200 астанчан обратились в мобильные пункты трудоустройства Общество 1152

Фото с сайта astana.gov.kz

191 человек обратился за помощью в трудоустройстве с начала открытия мобильных пунктов трудоустройства в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.



Как сообщается, в целях обеспечения занятости и информированности молодежи Управление по вопросам молодежной политики Управление занятости и социальных программ и Национальная палата предпринимателей Астаны запускает проект "Пункт трудоустройства молодежи", включающий в себя консультации и размещение информационных стендов с брошюрами как на рынках, так и в торговых домах.



Мобильные пункты трудоустройства в Астане начали свою работу 27 февраля текущего года.



Организаторы отмечают, что через такие пункты молодежь, прибывающая в город в поисках работы, сможет получить подробную информацию об имеющихся возможностях трудоустройства, стажировок, а также выбрать будущую профессию, востребованную на столичном рынке труда. Молодые люди смогут заполнить анкету соискателя рабочего места, получить краткую индивидуальную консультацию по психологическим аспектам собеседования и правильному оформлению документов при приеме на работу.



"Пункты трудоустройства работают в ТД "Астыкжан" и на Центральном рынке. Ведется работа с Центром занятости и Палатой предпринимателей Астаны, помимо этого проводятся консультации по вопросам переподготовки специалистов и условий прохождения молодежной практики", – добавили в пресс-службе.



Планируемая дата окончания проекта 31 мая.

