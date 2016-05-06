Около 200 человек госпитализированы в Японии из-за жары

В Японии с тепловым ударом в течение недели был госпитализирован 181 человек, один погиб. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает управление пожарной охраны страны, в ведении которого находится служба скорой помощи, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на korrespondent.net
.
Как отмечается, состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое и потребует трехнедельной госпитализации. Более половины пострадавших – люди старше 65 лет.
"Это первая статистическая информация за неделю в этом году. С этого момента статистика будет еженедельно обновляться на сайте управления", – говорится в информации.
В прошлом году в Японии из-за жары пострадали почти 55 тысяч человек, напоминает портал.