Около 22,6 млн тонн нефти и газоконденсата добыл КМГ в 2015 году
Ксения Воронина
По предварительным данным, консолидированный объем добычи нефти и газоконденсата по группе компаний АО "НК "КазМунайГаз" в 2015 году составил 22 млн 670 тыс. тонн. Об этом на пресс-конференции в СЦК при Президенте РК сообщил председатель правления КМГ Сауат Мынбаев, передает Kazpravda.kz.
Добыча природного газа составила примерно 7 255 млн кубометров.
В то же время снижен показатель по транспортировке нефти в сравнении с прежними показателями. Однако план по 2015 году перевыполнен на 1%.
"Объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам в 2015 году составил 61 миллион тонн (61 001 000 тонн – Прим. ред.) и вырос по сравнению с планом на 1%. Транспортировка нефти по морю за отчетный период составила 7 миллионов тонн (7 033 000 тонн – Прим. ред.)", – сообщил глава КМГ.
Мынбаев отметил и снижение объемов в области переработки.
"Это связано с поставками на внутренний рынок, но внутри страны рынок обеспечивался на 100%. Объем переработки нефти составил 16,3 миллиона тонн. Доля КМГ на розничном рынке нефтепродуктов Казахстана, по состоянию на начало текущего года, составляет 16%. К 2018 году планируется увеличить долю рынка до 20%, а к 2022 году – до 32%", – сказал Мынбаев.
Спикер также обратил внимание на то, что ежегодно АО "КазМунайГаз – переработка и маркетинг" в период посевных и уборочных работ осуществляет поставку удешевленного дизельного топлива для сельхозпроизводителей, а с наступлением отопительного сезона поставляет мазут для нужд социально-производственных объектов и учреждений.
"В 2015 году для нужд сельского хозяйства было отгружено 120 тысяч тонн дизеля и 24 тысячи тонн мазута", – проинформировал глава КМГ.