Фото с сайта tass.ru
Не менее 238 человек обратились за медицинской помощью в графстве Восточный Сассекс (Великобритания) после контакта на побережье с облаком неизвестного газа, сообщает tass.ru
.
"Люди жаловались на резь в глазах и горле, – говорится в заявлении полиции графства. – Серьезных повреждений не было, госпитализация никому не потребовалась".
Первые сообщения об облаке газа поступили в полицию вечером в воскресенье из населенного пункта Берлинг Гэп, где около 50 человек, отдыхавших у моря, пожаловались на неприятные ощущения в глазах и горле.
Экстренные службы эвакуировали посетителей пляжа и рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и держать закрытыми окна и двери.
Отмечается, что облако, вероятнее всего, пришло в Великобританию со стороны Ла-Манша. Специальные службы устанавливают причину его появления.