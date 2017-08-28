Около 240 человек пострадали из-за облака газа на пляже Великобритании

В мире
1004
Фото с сайта tass.ru
Не менее 238 человек обратились за медицинской помощью в графстве Восточный Сассекс (Великобритания) после контакта на побережье с облаком неизвестного газа, сообщает tass.ru.

"Люди жаловались на резь в глазах и горле, – говорится в заявлении полиции графства. – Серьезных повреждений не было, госпитализация никому не потребовалась".

Первые сообщения об облаке газа поступили в полицию вечером в воскресенье из населенного пункта Берлинг Гэп, где около 50 человек, отдыхавших у моря, пожаловались на неприятные ощущения в глазах и горле.

Экстренные службы эвакуировали посетителей пляжа и рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и держать закрытыми окна и двери.

Отмечается, что облако, вероятнее всего, пришло в Великобританию со стороны Ла-Манша. Специальные службы устанавливают причину его появления.

Популярное

Все
С праздником – Днём шахтера!
Около 2 тыс. жителей Жанаозена приняли участие в общегородской экоакции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
В погоне за «зайцами»
Грузия и Турция будут соединены новым тоннелем
«Врата ада» могут погаснуть
Полицейские предотвратили мошеннические действия в ЗКО
В Нацбиблиотеке подписано соглашение о сотрудничестве с делегацией Малайзии
Ради хайпа
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В работе Documentolog выявили признаки злоупотребления доминирующим положением
Стали ездить по правилам
Казахстанец впервые победил на конкурсе «Новая волна»
Известный блогер арестован за скандальные видео в Астане
Токаев принял спецпосланника Президента Конго
Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя

Читайте также

Трамп отправил к берегам Венесуэлы военную флотилию
Экс-премьеру и жене экс-президента Южной Кореи предъявили о…
Создатель Лабубу вошел в топ-100 богачей мира
Вулкан Синмоэ извергся в Японии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]