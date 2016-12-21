Около 30 человек погибли при взрыве на рынке фейерверков в Мексике
По меньшей мере 26 человек стали жертвами взрыва на рынке фейерверков в муниципалитете Тультепек в штате Мехико, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Фото с сайта tass.ru
Согласно обнародованным предварительным данным Федеральной полиции, более 70 человек пострадали.
"Мы найдем тех, кто несет ответственность за случившееся", – заявил глава прокуратуры региона Алехандро Гомес. Вместе с губернатором штата Эрувиелем Авилой он побывал на месте трагедии.
Фото с сайта tass.ru
По информации агентства, президент Мексики Энрике Пенья Ньето уже выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он указал, что федеральное правительство окажет помощь тем, кто получил ранения при взрыве.
Пока не сообщается, что могло стать причиной трагедии. На месте взрыва работают десятки врачей, спасатели и пожарные.