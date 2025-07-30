На канализационном трубопроводе в районе села Баскудук, пригороде Актау, произошёл аварийный сброс сточных вод

Стоп-кадр из видео очевидцев

Видео с места инцидента распространилось в социальных сетях: на кадрах виден поток жидкости, вытекающий из трубы в районе канала ХГМЗ. Местные жители пожаловались на загрязнение территории и неприятный запах, охвативший округу, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщили в ГКП «КЖСА», 28 июля около 17:00 на левом напорном трубопроводе диаметром 710 мм, соединяющем очистные сооружения КОС-1 и КОС-2, образовалась пробоина. В результате работа линии была временно приостановлена.

Предварительно установлено, что в окружающую среду попало порядка 30 кубометров (30 тысяч литров) дочищенной воды.

- В настоящее время перекачка воды с КОС-1 на КОС-2 осуществляется через резервный, правый напорный коллектор. Аварийный участок устранён, система функционирует в штатном режиме, - заявили в предприятии.

Параллельно с Департаментом экологии и управлением природных ресурсов проводится работа по установлению причин инцидента, зафиксированного на видео. Также ведётся анализ объёма и состава сброшенных вод.

Дополнительная информация будет представлена по итогам экологической экспертизы.