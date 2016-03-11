Около 30 тысяч казахстанцев призовут на срочную воинскую службу в 2016 году

Политика
Около 30 тысяч казахстанцев подлежат призыву в этом году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
"В этом году призыву на срочную воинскую службу подлежат порядка 30 тысяч казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку, а также отчисленные из учебных заведений, не достигшие 27 лет и не выслужившие в установленные сроки воинской службы по призыву", – говорится в информации.
Планируется создание призывных и медицинских комиссий. Налажено обеспечение необходимым оборудованием и соответствующими специалистами. В состав медкомиссии войдут квалифицированные врачи-специалисты, имеющие подготовку по вопросам военно-врачебной экспертизы: хирург, терапевт, нарколог, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, дерматовенеролог, стоматолог.
В информации отмечается, что местные органы военного управления осуществляют призыв в воинские части Вооруженных Сил РК, Национальной гвардии, Службы государственной охраны и Пограничной службы.
Напомним, осенью 2015 года призваны 12 тысяч человек, среди которых 4 000 призывников отправились служить в ряды Вооруженных Сил РК, около 2 000 казахстанцев в Пограничную службу КНБ, более 6 500 – в Национальную гвардию МВД и почти 300 – в Службу государственной охраны.
"В этом году призыву на срочную воинскую службу подлежат порядка 30 тысяч казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку, а также отчисленные из учебных заведений, не достигшие 27 лет и не выслужившие в установленные сроки воинской службы по призыву", – говорится в информации.
Планируется создание призывных и медицинских комиссий. Налажено обеспечение необходимым оборудованием и соответствующими специалистами. В состав медкомиссии войдут квалифицированные врачи-специалисты, имеющие подготовку по вопросам военно-врачебной экспертизы: хирург, терапевт, нарколог, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, дерматовенеролог, стоматолог.
В информации отмечается, что местные органы военного управления осуществляют призыв в воинские части Вооруженных Сил РК, Национальной гвардии, Службы государственной охраны и Пограничной службы.
Напомним, осенью 2015 года призваны 12 тысяч человек, среди которых 4 000 призывников отправились служить в ряды Вооруженных Сил РК, около 2 000 казахстанцев в Пограничную службу КНБ, более 6 500 – в Национальную гвардию МВД и почти 300 – в Службу государственной охраны.