Около 300 человек участвуют в благотворительном велопробеге "Rixos Borovoe 2015"

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Около 300 человек, включая топ-менеджеров и сотрудников крупных казахстанских и зарубежных компаний, руководителей различных государственных структур, а также чемпиона Олимпийских игр Александра Винокурова, победителя "Тур де Франс-2014" Винченцо Нибали и других участников велокоманды Astana Pro Team, принимают участие в традиционном благотворительном велопробеге "Rixos Borovoe 2015", передает Kazpravda.kz
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Как сообщили организаторы мероприятия – отель Rixos Borovoe совместно с Благотворительным фондом Булата Утемуратова "Асыл Мирас" при поддержке акимата Акмолинской области, – велопробег пройдет по живописной трассе курорта общей протяженностью около 30 километров.
В этом году планируется собрать не менее 16,5 млн тенге, которые пойдут на покупку оборудования для Дома ребенка в Щучинске и интерната для детей с инвалидностью в Кокшетау.
"После завершения велопробега состоится благотворительный аукцион, на котором будут выставлены лоты от общественного фонда "Поддержки и развития спорта имени олимпийского чемпиона Александра Винокурова", – говорится в информации.
В сообщении отмечается, что в прошлом году велопробег собрал рекордную сумму – около 87 млн тенге. На эти средства оснастили Областной перинатальный центр оборудованием, необходимым для выхаживания недоношенных детей.