Около 300 человек участвуют в благотворительном велопробеге "Rixos Borovoe 2015"

Общество
737
Чингиз Майсеитов
Фото с сайта vesti.kz
Около 300 человек, включая топ-менеджеров и сотрудников крупных казахстанских и зарубежных компаний, руководителей различных государственных структур, а также чемпиона Олимпийских игр Александра Винокурова, победителя "Тур де Франс-2014" Винченцо Нибали и других участников велокоманды Astana Pro Team, принимают участие в традиционном благотворительном велопробеге "Rixos Borovoe 2015", передает Kazpravda.kz.

Как сообщили организаторы мероприятия – отель Rixos Borovoe совместно с Благотворительным фондом Булата Утемуратова "Асыл Мирас" при поддержке акимата Акмолинской области, – велопробег пройдет по живописной трассе курорта общей протяженностью около 30 километров.

В этом году планируется собрать не менее 16,5 млн тенге, которые пойдут на  покупку оборудования для Дома ребенка в Щучинске и интерната для детей с инвалидностью в Кокшетау. 

"После завершения велопробега состоится благотворительный аукцион, на котором будут выставлены лоты от общественного фонда "Поддержки и развития спорта имени олимпийского чемпиона Александра Винокурова", – говорится в информации. 

В сообщении отмечается, что в прошлом году велопробег собрал рекордную сумму – около 87 млн тенге. На эти средства оснастили Областной перинатальный центр оборудованием, необходимым для выхаживания недоношенных детей.

Популярное

Все
От определения азимута к исследованиям
Ждут ребятишек чудесные дни
Овощеводство на грани банкротства
На месте несанкционированной парковки появился сквер
Тарантино стал примером для... полиции
В селе Тургень до сих пор не ликвидирована свалка, закрытия которой местные жители требуют уже несколько лет
Вода ушла, начались восстановительные работы
В городе Кульсары закладывается новый микрорайон «Болашак»
Как государственный язык до бизнеса довел
Почти на 100 процентов заполнены водохранилища Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы
Театр неслышащих танцоров вновь покорил Европу
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
Лауреат Нобелевской премии предложил создать безуглеродный город
Тарифы для бизнеса пошли на снижение
В Кентау начат ремонт ТЭЦ
Новые автобусы вышли на маршрут
Столичные доктора провели мастер-класс для коллег из региона
Как сцена жить помогает
У Казахстана уникальный культурный код
В столичном Национальном музее открылась выставка «Искусство традиций»
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Будущее – за казахским языком
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары
Ни проехать, ни пройти
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Одно громкое «доколе»?
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
Министр просвещения встретился с претендентами на «Алтын белгі»
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
19 подростков задержаны полицией за участие в наркоторговле с начала года
Боец из Узунколя Сергей Воропаев в фашистском плену не сломился
Уроженка Кении завоевала лицензию на Олимпиаду для Казахстана
Суд обязал посредников в обмане вернуть деньги мужу погибшей женщины
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Штурмовики идут в бой с пехотой
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области

Читайте также

Жители тридцати населенных пунктов региона отказались от ал…
В Кызылорде торжественно отметили День работников культуры …
Семиклассник спас мальчика от смерти в Астане
Как сцена жить помогает

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]