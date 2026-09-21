Около 300 млн тенге «заработал» глава ТОО на программе «Кең Дала 2»

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Директор ТОО «Рашан» признан подозреваемым

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Карагандинской области проводит расследование по факту хищения кредитных средств, выделенных на проведение весенне-полевых и уборочных работ в рамках программы «Кең Дала 2», сообщает Kazpravda.kz 

По информации АФМ, в мае 2025 года между филиалом АО «Аграрная кредитная корпорация» и ТОО «Рашан» был заключен договор займа на пополнение оборотных средств. Гарантом исполнения обязательств по договору выступило АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». В соответствии с условиями договора на счет ТОО «Рашан» перечислили заемные средства в размере 300 млн тенге.

Полученные средства впоследствии были распределены между двумя ТОО под видом оплаты расходов на проведение посевной кампании. В частности, около 148 млн тенге переведены за приобретение семян, еще 152 млн тенге — за аренду сельскохозяйственной техники, включая расходы на ГСМ и заработную плату.

Вместе с тем было установлено, что фактически семена не приобретались, техника не арендовалась, а посев сельскохозяйственных культур на заявленных земельных участках не осуществлялся. Директор ТОО «Рашан» признан подозреваемым.

С санкции суда наложен арест на его активы. Расследование продолжается, добавили в АФМ.

Ранее сотрудники управления собственной безопасности департамента полиции области Ұлытау пресекли факт дачи взятки. Мужчина предлагал денежное вознаграждение следователю за принятие положительного решения по уголовному делу, расследуемому по факту мошенничества.

#хищение #кредиты #директор #ТОО

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