Около $300 млрд составит ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма"

Общий ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" может обойтись экономике США в $290 млрд, сообщает rbc.ru
.
Согласно оценке президента консультационной компании AccuWeather Джоэла Майерса, ущерб от стихии станет "рекордным".
"Ущерб от "Ирмы" составит около 100 миллиардов долларов – это один из самых дорогостоящих ураганов. Это эквивалентно 0,5-процентного пункта ВВП. Ураган "Харви" станет самым дорогим бедствием в истории США – 190 миллиардов долларов – эквивалентно 1-процентному пункту ВВП", – отметил президент AccuWeather.
По данным Майерса, экономические издержки включают в себя нарушение работы предприятий, рост безработицы, разрушение инфраструктуры, потерю урожая, повреждение имущества и рост цен на топливо.
Ураган "Ирма" 7 сентября ударил по островам Карибского бассейна Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, 10 сентября ураган дошел до Флориды
. Его жертвами стали более десяти человек и было разрушено 95% инфраструктуры. Порывы ветра "Ирмы" достигали 300 км/ч.
"Харви" 25 августа обрушился на юго-восточное побережье США 25 августа, его назвали самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. На ликвидацию последствий от этого урагана Вашингтон выделил $15,25 млрд.