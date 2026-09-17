Около 300 молодых людей приняли участие в мероприятии «Чемпионский дух» в Уральске

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На стадионе «Юность» в Уральске состоялся спортивное мероприятие «Чемпионский дух», направленное на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, развитие массового спорта, а также продвижение ценностей законности и порядка. В мероприятии приняли участие около 300 молодых людей, сообщает Kazpravda.kz

Мероприятие организовано областным филиалом партии «Әділет» и Западно-Казахстанским областным филиалом молодежного крыла «Жастар Рухы» при участии студентов Высшего медицинского колледжа «Мақсат» и при поддержке Департамента полиции Западно-Казахстанской области. Проект реализуется в рамках инициатив «Заң мен тәртіп – Қазақстан үшін» и «Есірткіге жол жоқ».

Главная цель мероприятия – привлечь молодежь к занятиям спортом, сформировать приверженность здоровому образу жизни, предупредить распространение вредных привычек, а также усилить разъяснительную работу о вреде наркотиков и ответственности перед законом.

Проект «Чемпионский дух» направлен на популяризацию спортивной настойчивости, силы воли и стремления к достижению поставленных целей.

В ходе мероприятия состоялись спортивные состязания: девушки соревновались в упражнении «планка», а юноши – в отжиманиях и подтягиваниях на перекладине. Участники активно включились в соревнования и продемонстрировали физическую подготовку и командный дух.

«Чемпионский дух — это не только победа. Это ежедневный труд, дисциплина, ответственность и верность своей цели. Настоящая победа начинается с победы над самим собой — с умения не сдаваться перед трудностями и продолжать двигаться вперед», — отметил председатель Западно-Казахстанского областного филиала партии «Әділет» Бауржан Бектұрған.

В предвыборной программе партии «Әділет» «За справедливое будущее» определены задачи по укреплению здоровья населения и повышению качества жизни.

В программе предусмотрены развитие профилактической медицины, предупреждение заболеваний, совершенствование системы реабилитации, а также увеличение средней продолжительности жизни населения до 77 лет. Одним из важных направлений также обозначено развитие массового спорта и вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой.

Организаторы призвали молодых людей отказаться от вредных привычек, в том числе употребления наркотических веществ, и сделать спорт неотъемлемой частью своей жизни.