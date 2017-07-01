Около 300 различных фигур украсили Астану этим летом

Культура
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Инга Селезнева
Фото ©Kazpravda.kz
Каждое лето Астана не перестает удивлять жителей и гостей города различными декоративными конструкциями музыкальных инструментов, цветов, животных и людей. Идеи и фантазия авторов скульптур восхищает и радует с каждым годом все больше. Корреспонденты Kazpravda.kz прошлись по улицам столицы и сделали небольшой обзор летних "достопримечательностей".

Прогуливаясь по Астане, желательно не спеша, гости и жители города могут встретить декоративные композиции на абсолютно разную тематику. Некоторые из них символизируют казахскую национальную культуру, например, домбра, кобыз, юрта, а также исполнители кюев.









Сосчитать количество декоративных фигур практически невозможно, с каждым днем появляются все новые. По информации ГУ "Управление архитектуры и градостроительства Астаны" планируется, что в преддверии Дня столицы будет установлен ряд новых декоративных композиций, в частности, хромированные фигуры. Пресс-секретарь акимата Астаны Эльвира Жургенбаева отметила, что появлению новых "жителей" города способствовали три причины: проведение выставки ЭКСПО, празднование Дня столицы и, самое главное, – лето.

"Сегодня по всему городу установлено около 300 различных фигур, таких как животные из декоративной травы, бронзовые статуи и многое другое. До осени установят еще около 100. Бронзовые фигуры будут стоять круглый год, а вот конструкции из зелени осенью уберут", – рассказала Жургенбаева.



По всей набережной реки Есиль в двух – трех метрах друг от друга "прогуливаются" бронзовые мама с ребенком, "рыбачит" мужчина, стоят гитарист, милая девушка с зонтиком, парень в элегантном костюме, смотрящий вдаль, и многие другие. Все это выглядит так, словно когда-то давно остановилось время и все эти "люди" навсегда застыли на улицах города.











Рядом с набережной можно прогуляться по аллее, вдоль которой расположены "юрты". В них продают казахские национальные сувениры ручной работы.



Декорации пользуются большой популярностью среди жителей и гостей столицы. Идя по улицам, можно заметить, как почти всюду вокруг люди останавливаются и фотографируются с фигурами.



Возможно, каждая влюбленная пара, встретив на пути декорацию в виде парня с девушкой, милующихся на лавочке у реки, сможет узнать в них себя. Кстати, романтических скульптур в городе немалое количество, только на набережной корреспонденты  Kazpravda.kz насчитали около трех таких "персонажей". 



Три забавные обезьяны сидят на лавочке городской набережной и вызывают улыбки у проходящих мимо них людей.



Среди маленьких астанчан особой популярностью пользуются фигуры представителей земной фауны, оформленные декоративной травой. Зеленых слоников, улиток, зайцев с морковкой, собак, льва, павлина, пингвинов, медведей и хамелеонов можно встретить во многих частях города, вдоль дорог и около автобусных остановок.







Гуляя по парку без друзей, можно больше не чувствовать себя одиноким, если, к примеру, присесть на лавочку рядом с бронзовой девушкой, которая читает книгу, и заняться тем же.



На пересечении проспектов Сарыарка и Абая установлена скульптура рук, в ладонях которой растет дерево. Такое архитектурное произведение символизирует заботу о природе и показывает важность озеленения городов и мегаполисов.





По проспекту Республики также большое количество бронзовых фигур, установленных вдоль всей улицы и около автобусных остановок.





Рядом со столичным цирком установлены качели с солнечной панелью, днем она копит энергию и ночью фонарь, встроенный в конструкцию, освещает территорию вокруг конструкции. Также на площади "Қазақ елі", в парке "Отан қорғаушылар" и на пересечении улиц Калдаякова – Нажимиденова будут установлены конструкции ЭКСПО в виде дерева.



Пройти мимо, не рассмотреть и не прикоснуться к такой красоте просто невозможно. Корреспонденты  Kazpravda.kz рекомендуют как можно скорее увидеть все декорации воочию. И в завершение небольшой совет: особенно волшебно на набережной поздним вечером – там можно увидеть радужные светящиеся арки и водяные лилии, вторые плывут по реке и горят разноцветными огнями.




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