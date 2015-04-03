Общество
Около 3,5 тыс. пациентов обслужили "Поезда здоровья" с начала акции
Ксения Воронина
Около трех с половиной тысяч жителей станций и разъездов обслужили медицинские поезда "Саламатты Қазақстан", "Денсаулық", "Жәрдем", стартовавшие в рамках республиканской акции "Поезд "Менің Қазақстаным", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КТЖ".

Как сообщается, "Поезда здоровья" в течение месяца оказывают квалифицированную медицинскую помощь жителям самых отдаленных станций и разъездов. В настоящее время врачи ведут прием до последнего посетителя, по необходимости выезжают к больным домой.

"В день осматриваются около 200 человек, проводятся малые операции по назначению, люди получают полноценное стоматологическое лечение, профессиональные консультации, направления на дальнейшее лечение. Не все жители отдаленных районов имеют возможность получить своевременную медпомощь, поэтому люди с нетерпением и благодарностью ждут приезда наших поездов", – рассказал главный врач поезда "Денсаулық" Жарас Калдыбаев.

"Поезда здоровья" направляются в регионы республики с 2010 года, полноценную работу медицинских поездов обеспечивают дочерние организации АО "НК "КТЖ", а также АО "Железнодорожные госпитали медицины катастроф" Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, ведущие медицинские центры республики", – поясняется в сообщении.  

Напомним, что медицинские поезда стартовали 23 марта. Из Астаны по северному региону отправился поезд "Саламатты Қазақстан", со станций Алматы и Актобе по западному и южному регионам отправились два поезда – "Денсаулық" и "Жәрдем".

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